Iliad Partners: Mε συμμετοχή Eurobank, ΕΤΕ, Πειραιώς oύρος χρηματοδότησης 50 εκατ. δολαρίων

Την ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου συγκέντρωσης κεφαλαίων του Iliad Partners Tech Ventures Fund I, ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσε η Iliad Partners, εταιρεία venture capital με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ).

Στη δεύτερη αυτή φάση άντλησης κεφαλαίων συμμετείχαν τρεις συστημικές ελληνικές τράπεζες - Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς - ως στρατηγικοί θεσμικοί επενδυτές. Η επένδυση αυτή αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική της Iliad Partners και σηματοδοτεί την πρώτη τους τοποθέτηση σε venture capital στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική τους για διεθνή επέκταση, με έμφαση στη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ.

Το Iliad Fund, που είχε ανακοινώσει τον πρώτο κύκλο συγκέντρωσης κεφαλαίων τον Δεκέμβριο του 2024, υποστηρίζεται από σημαντικούς περιφερειακούς και διεθνείς επενδυτές, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται το Jada Fund of Funds (θυγατρική του Public Investment Fund, του Δημόσιου Ταμείου Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας), η οικογένεια Olayan, η Masarrah Investment Company, η MLM Investments, η οικογένεια Κωνσταντακόπουλου και άλλα σημαντικά family offices από την Σαουδική Αραβία και την Ελλάδα.

Το Fund επενδύει σε B2B tech startups στα στάδια Pre-Series A και Series A, που προωθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε κλάδους όπως FinTech, Logistics και PropTech, με επίκεντρο τη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ. Μέρος των κεφαλαίων θα διατεθεί και στην Ευρώπη, κυρίως στην Ελλάδα, για την υποστήριξη startups που επεκτείνονται στη Μέση Ανατολή.

Κεντρικός πυλώνας της στρατηγικής της Iliad είναι η δημιουργία μιας αμφίδρομης γέφυρας επιχειρηματικών επενδύσεων μεταξύ Μέσης Ανατολής και Ευρώπης. Στον πυρήνα αυτής της στρατηγικής τοποθετεί την Ελλάδα, αναδεικνύοντάς την ως την κύρια επιχειρηματική πύλη που θα προσφέρει πρόσβαση αφενός σε καινοτόμες ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις στις αναπτυσσόμενες αγορές του Κόλπου και αφετέρου σε startups της Μέσης Ανατολής προς την ΕΕ και πέραν αυτής. Η συμμετοχή των ελληνικών τραπεζών ενισχύει τη θέση της Iliad ως στρατηγικού επενδυτικού συνδέσμου μεταξύ Ευρώπης και Κόλπου, με την Ελλάδα στο σταυροδρόμι των δύο αυτών οικοσυστημάτων.

Οι συνέργειες με τις ελληνικές τράπεζες προσφέρουν στις εταιρείες του χαρτοφυλακίου της Iliad πρόσβαση σε ευρύ φάσμα υποστήριξης: πρόσθετες επιλογές χρηματοδότησης και δανεισμού, νέες πηγές κεφαλαίων για later stage capital, πρόσβαση σε μεγάλους εταιρικούς πελάτες, υποστήριξη για είσοδο σε νέες αγορές, τεχνογνωσία στον χρηματοοικονομικό τομέα, καθώς και πιθανές ευκαιρίες εξαγορών - ιδιαίτερα στο κλάδο του fintech.

Ο κ. Χρήστος Μάστορας, Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος, Iliad Partners, δήλωσε: «Η ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου συγκέντρωσης κεφαλαίων αποτελεί για εμάς ένα σημαντικό ορόσημο. Με τη στήριξη κορυφαίων ευρωπαίων θεσμικών επενδυτών και των στρατηγικών μας εταίρων στην περιοχή, αυξάνουμε σημαντικά τις επενδύσεις μας σε startups με ισχυρές προοπτικές στη Μέση Ανατολή και χτίζουμε μια ισχυρή γέφυρα με την Ευρώπη, αποκτώντας πρόσβαση στο πολλά υποσχόμενο Ελληνικό οικοσύστημα. Η συνεργασία μας με τις Ελληνικές τράπεζες είναι στρατηγική και ουσιαστική, προσφέρει νέα εργαλεία υποστήριξης στις startups μας και ανοίγει νέους διαδρόμους καινοτομίας, κεφαλαίων και ταλέντου».

Ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Επικεφαλής Corporate & Investment Banking της Eurobank, ανέφερε: «Η επιλογή μας να επενδύσουμε στην Iliad Partners αντανακλά τη δέσμευση να στηρίζουμε καινοτόμες πρωτοβουλίες με υψηλή προστιθέμενη αξία, ενώ παράλληλα ενδυναμώνουμε την παρουσία μας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την ευρύτερη περιοχή του Κόλπου. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και την ενίσχυση των νεοφυών τεχνολογικών οικοσυστημάτων μεταξύ Ελλάδας και Μέσης Ανατολής, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία μας για να υποστηρίξουμε τη στρατηγική πορεία του Fund και να δημιουργήσουμε ουσιαστικό αποτύπωμα.»

Ο κ. Βασίλης Καραμούζης, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, σημείωσε: «Η επένδυση της Εθνικής Τράπεζας στην Iliad Partners υπογραμμίζει τη στρατηγική μας δέσμευση για διεθνή παρουσία στη Μέση Ανατολή, μία από τις πιο δυναμικές και ταχέως αναπτυσσόμενες περιοχές παγκοσμίως. Πρόκειται για συνεργασία στρατηγικής σημασίας, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, ιδιαίτερα στους τομείς FinTech και PropTech που αποτελούν προτεραιότητά μας».

O κ. Θεόδωρος Τζούρος, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, δήλωσε: «Η επένδυσή μας στο Iliad Fund αντικατοπτρίζει τη στρατηγική μας για στήριξη τεχνολογικών startups και ενίσχυση της παρουσίας μας στη Μέση Ανατολή, έναν κόμβο καινοτομίας και ανάπτυξης. Χτίζουμε μια γέφυρα μεταξύ της Μέσης Ανατολής και της Ελλάδας, διευκολύνοντας την είσοδο στην αγορά και την περιφερειακή επέκταση για τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου μας».

Η Iliad Partners ιδρύθηκε από τον Χρήστο Μάστορα, έμπειρο επιχειρηματία στον χώρο της τεχνολογίας με τέσσερα επιτυχημένα exits και πρώην στέλεχος της Yahoo Maktoob στα ΗΑΕ, και τον Omar Al-Madhi, Σαουδάραβα στέλεχος επενδύσεων. Οι δύο συνιδρυτές υπήρξαν συμφοιτητές στο MIT Sloan, ενώ στην ομάδα προστέθηκε αργότερα o Sultan K. Olayan ως GP Partner.

Η Iliad Partners υπήρξε από τους πρώτους φορείς που συνέβαλαν ουσιαστικά στη διαμόρφωση του οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων στην Μέση Ανατολή. Ο Χρήστος Μάστορας ηγείται της επενδυτικής ομάδας από κοινού με την Dalal AlMutlaq (Partner) και τον Pier Armando Vender (Principal).

Με έδρα το ADGM στο Αμπού Ντάμπι και στρατηγική συνεργασία με το Hub71, η Iliad Partners αξιοποιεί τη μακρόχρονη παρουσία της στα ΗΑΕ, το ισχυρό δίκτυό της στη Σαουδική Αραβία και την ευρωπαϊκή της εμβέλεια, προκειμένου να υποστηρίξει την περιφερειακή ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων, αποτελώντας παράλληλα στρατηγικό σύνδεσμο ανάμεσα στη Μέση Ανατολή και τις παγκόσμιες αγορές.