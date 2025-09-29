Alpha Bank: Από 5/12 η καταβολή του προμερίσματος 0,04816 ευρώ/μετοχή

Σημειώνεται ότι το προτεινόμενο προμέρισμα υπολογίζεται πριν από την παρακράτηση του επιβαλλόμενου φόρου (5% επί του φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τα άρθρα 61, 62 και 64 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει).

Η «Alpha Bank» ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας με ημερομηνία 26.9.2025 ενέκρινε για την εταιρική χρήση 2025 τη διανομή προσωρινού μερίσματος συνολικού ποσού Ευρώ 111.388.046,88 στους Μετόχους της Τράπεζας μέσω της καταβολής σε μετρητά μεικτού ποσού Ευρώ 0,0481668788 ανά μετοχή (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών τις οποίες κατέχει η Τράπεζα).

Σημειώνεται ότι το προτεινόμενο προμέρισμα υπολογίζεται πριν από την παρακράτηση του επιβαλλόμενου φόρου (5% επί του φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τα άρθρα 61, 62 και 64 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει).

Ως εκ τούτου, το καταβλητέο καθαρό ποσό του προσωρινού μερίσματος σε μετρητά για τη διαχειριστική χρήση 2025 προς τους Μετόχους μετά την ως άνω παρακράτηση φόρου και εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία ανέρχεται σε Ευρώ 0,0457585348 ανά μετοχή.

Δεδομένου ότι η Τράπεζα εφαρμόζει Πρόγραμμα Αγοράς Ιδίων Μετοχών, το τελικό ποσό του προσωρινού μερίσματος ανά μετοχή θα αναπροσαρμοστεί ανάλογα με τον αριθμό των ιδίων μετοχών που θα κατέχει η Τράπεζα κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date) και θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επί των βασικών ημερομηνιών σε σχέση με το προμέρισμα σε μετρητά, ως εξής:

α. 1.12.2025: Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος προσωρινού μερίσματος (ήτοι η ημερομηνία από την οποία οι μετοχές της Τράπεζας θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος).

β. 02.12.2025: Ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων προσωρινού μερίσματος σε μετρητά (ήτοι η ημερομηνία κατά την οποία δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος θα είναι όλοι οι Μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία της Τράπεζας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων).

γ. 05.12.2025: Ημερομηνία έναρξης καταβολής προσωρινού μερίσματος σε μετρητά (η ημερομηνία κατά την οποία θα ξεκινήσει η καταβολή προσωρινού μερίσματος σε μετρητά).