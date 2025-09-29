Huawei: Διπλασιάζει την παραγωγή τσιπ AI - «Ταρακουνάει τα νερά» για την Nvidia

Η Huawei ηγείται ενός κύματος κινεζικών εταιρειών που αναπτύσσουν επιταχυντές AI, ενώ η Nvidia παραμένει κατά βάση αποκλεισμένη από την αγορά λόγω κρατικών περιορισμών.

Σε σημαντική αύξηση της παραγωγής των πιο προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της μέσα στον επόμενο χρόνο θα προχωρήσει η Huawei, καθώς ο στόχος της εταιρείας είναι να κερδίσει πελάτες στην μεγαλύτερη αγορά ημιαγωγών παγκοσμίως, την ίδια στιγμή που η Nvidia βρίσκεται αντιμέτωπη με προκλήσεις.

Σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, ο κινεζικός τεχνολογικός κολοσσός σχεδιάζει να κατασκευάσει περίπου 600.000 από τα κορυφαία της τσιπ 910C Ascend το 2026, δηλαδή περίπου την διπλάσια ποσότητα σε σχέση με φέτος.

Η Huawei βρήκε εμπόδια στην παραγωγή αυτών των προϊόντων το 2025 λόγω των αμερικανικών κυρώσεων. Συνολικά σκοπεύει να αυξήσει την παραγωγή της σειράς Ascend σε έως 1,6 εκατομμύρια ημιαγωγούς σε δύο τύπους τσιπ το 2026, έναντι περίπου 1 εκατομμυρίου το 2025.

Επίσης, έχει ήδη ενημερώσει τους πελάτες της πως είναι έτοιμη να πουλήσει 200.000 μονάδες Ascend 910C μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, εκτός από 100.000 μονάδες που προορίζονται για το δικό της cloud computing και πιθανώς για κρατικά έργα.

Όπως αναφέρουν οι πηγές, αν η Huawei καταφέρει να πετύχει αυτούς τους στόχους, θα πρόκειται για σημαντική τεχνική πρόοδο για την εταιρεία, που θεωρείται η μεγαλύτερη ελπίδα της Κίνας να απεξαρτηθεί από ξένα τσιπ που τροφοδοτούν τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο.

Οι προβλέψεις για το 2025 και το 2026 περιλαμβάνουν αποθέματα και εσωτερικές εκτιμήσεις παραγωγικής απόδοσης, σύμφωνα με τις πηγές.

Ο συνιδρυτής της Nvidia, Τζένσεν Χουανγκ, έχει προσπαθήσει να διαβεβαιώσει για την ασφάλεια των προϊόντων του στην Κίνα, αλλά δεν είναι ακόμη σίγουρο πότε ή αν θα υπάρξει άρση των περιορισμών. Σε πρόσφατη τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα της εταιρείας, η Nvidia ανέφερε ότι δεν κατέγραψε πωλήσεις του μοντέλου H20 (προσαρμοσμένου για την Κίνα) το τελευταίο τρίμηνο.