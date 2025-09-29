«Βλέπει» τζίρο 100 εκατ. ευρώ η Sephora Greece και θέτει ακόμη πιο ψηλά τον πήχη

Τι έδειξαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Τα ορόσημα του 2024 και οι στόχοι του 2025

Σε ακόμη υψηλότερες επιδόσεις προσβλέπει για το 2025, βάζοντας μάλιστα στόχο να σπάσει ανοδικά το «φράγμα» των 100 εκατ. ευρώ σε πωλήσεις, η εταιρεία Sephora Greece, συνώνυμο της περιποίησης και της ομορφιάς.

Τα πρώτα «σινιάλα» για την τρέχουσα χρονιά κρίνονται εντυπωσιακά, καθώς ο κύκλος εργασιών για το πρώτο εξάμηνο του 2025 εμφανίζει αύξηση κατά περίπου 18,3% σε σχέση με πέρυσι, ενώ το μικτό κέρδος ανέρχεται στο 46,7% έναντι 46,5% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, η αύξηση του τζίρου οφείλεται στη συνεχή αύξηση της εγχώριας και όχι μόνο κατανάλωσης, ενώ σημαντική κρίνεται και η συμβολή του τουριστικού ρεύματος. Μόνο στο πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρονιάς, οι πωλήσεις άγγιξαν τα 20,1 εκατ. ευρώ έναντι 17,2 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, καταγράφοντας μια αύξηση της τάξης του 17%.

Την ίδια στιγμή, η πολιτική αύξησης των εκπτώσεων οδήγησε σε μείωση του καθαρού περιθωρίου κέρδους σε 40,2% το 2025 από 40,7% το 2024, χωρίς όμως να επηρεαστούν αρνητικά οι πωλήσεις.

Μια ανάσα από τα 100 εκατ. ευρώ ο τζίρος το 2024

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ πριν από μερικά 24ωρα, η χρήση 2024 κρίνεται ιδιαίτερα επιτυχημένη για τη Sephora Greece. Και αυτό γιατί ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 98,7 εκατ. ευρώ έναντι 80,1 εκατ. ευρώ το 2023, αυξημένος κατά 23,2%, λόγω των υψηλών επιδόσεων του ελληνικού τουρισμού και της αυξημένης εγχώριας κατανάλωσης.

«Με το 2024 να καθιερώνεται ως το νέο έτος ρεκόρ και αφετηρία, η συζήτηση κατευθύνεται στο αν το 2025 θα καταφέρει να επιτύχει ακόμη υψηλότερες επιδόσεις», τονίζεται στην οικονομική έκθεση.

Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 46,9% από 47,1% το 2023, ενώ το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης 2024 ανέρχεται σε κέρδη ύψους 13,3 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών της τάξης των 8,47 εκατ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση, καταγράφοντας αύξηση κατά 57,3%.

Επενδύσεις ύψους 2,67 εκατ. ευρώ

Μέσα στο 2024 η εταιρεία προχώρησε σε νέες επενδύσεις συνολικής αξίας 2,67 εκατ. ευρώ, από τις οποίες 2,5 εκατ. ευρώ αφορούσαν στην ανανέωση των κτηριακών της εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου και λοιπού εξοπλισμού, ενώ ένα ποσό ύψους 124 χιλ. ευρώ διοχετεύθηκε στην ανάπτυξη και την υλοποίηση πλάνου συντήρησης και ανανέωσης λογισμικού.

Πώς ξεκίνησαν όλα...

Η αλυσίδα καταστημάτων Sephora ξεκίνησε στη Γαλλία το 1970, ενώ από το 1997 έγινε μέρος του Moet Hennessy Louis Vuitton Group (LVMH Group), του μεγαλύτερου ομίλου πολυτελείας στον κόσμο.

Σήμερα, η Sephora διαθέτει περισσότερα από 600 καταστήματα στην Ευρώπη και περίπου 1.900 καταστήματα διεθνώς.

Στην Ελλάδα, στο τέλος του 2024, διατηρούσε ένα δίκτυο 30 καταστημάτων.