ΕΥΑΘ: Αυξημένα έσοδα και κέρδη το α' εξάμηνο του 2025

Σταθερά ανοδικά ήταν τα αποτελέσματα τςη ΕΥΑΘ για το α’ εξάμηνο του 2025, με αύξηση της αποδοτικότητας και της μετοχικής αξίας, σε ένα περιβάλλον γενικότερης αστάθειας.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 3,19% στα 41,4 εκατ. ευρώ, από πωλήσεις υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης και την αναγνώριση του ΕΔΔΠΧΑ 12 κατά 2,7 εκατ. ευρώ.

Σημαντική αύξηση 19,7% κατέγραψαν τα λειτουργικά αποτελέσματα στα 4,4 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο να διαμορφώνεται στο 10,6% σε σύγκριση με 9,1% το προηγούμενο έτος, ενώ το EBITDA ενισχύθηκε κατά +17,7%, στα 7,9 εκατ. ευρώ με αύξηση του περιθωρίου στο 19,2% σε σχέση με 15,9% την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Τα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν στα 3,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος με το περιθώριο κερδοφορίας στα 12% (11,1% το α’ εξάμηνο του 2024).

Ο Άγις Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ., σχολίασε: «Τo α’ εξάμηνο του έτους συνεχίσαμε τη θετική μας πορεία τόσο σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων όσο και στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. Ο βασικός άξονας της στρατηγικής μας εστιάζεται στην αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας και δουλεύουμε συστηματικά σε προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος. Εξίσου σημαντικό είναι και το κοινωνικό μας πρόσωπο, με στοχευμένες δράσεις στήριξης ευάλωτων ομάδων, αλλά και με εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολεία, αναδεικνύοντας τη σημασία του νερού, ειδικά σε εποχές λειψυδρίας. Όλες οι παραπάνω δράσεις μάς γεμίζουν αισιοδοξία και είμαστε περήφανοι που συμβάλλουμε ενεργά για ένα καλύτερο αύριο».

Ο Άνθιμος Αμανατίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, σχολίασε: «Στο α’ εξάμηνο το έτους συνεχίστηκε η ανοδική πορεία των αποτελεσμάτων μας με τη βελτίωση της κερδοφορίας μας και των δεικτών αποδοτικότητάς μας, παρά το ασταθές οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον. Το διευρυμένο επενδυτικό μας πλάνο των €359 εκατ. με ορίζοντα το 2029 εστιάζει στη δημιουργία υποδομών διαχείρισης των υδάτων και των αποβλήτων για την παροχή υψηλής ποιότητας του νερού και αποτελεσματικής διαχείρισης των λυμάτων, καθώς και την αναβάθμιση των τεχνολογιών, ώστε να συνεχίσουμε να παρέχουμε ανταγωνιστικές υπηρεσίες. Το πρώτο εξάμηνο οι επενδύσεις ανήλθαν σε €7,5 εκατ. σε σχέση με €4,6 εκατ. πέρυσι.

Περαιτέρω βασικός μας στόχος μας είναι η αποτελεσματική διαχείριση των στοιχείων κόστους και κυρίως της ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ έχουμε κάνει σημαντικά βήματα μέσω πράσινων διμερών συμβάσεων και στην προμήθεια ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Ο ισολογισμός μας παραμένει ισχυρός με €62 εκατ. διαθέσιμα στο Α’ Εξάμηνο του έτους και μηδενικό δανεισμό , πράγμα που μας επιτρέπει να είμαστε ευέλικτοι ώστε να αντιμετωπίζουμε προκλήσεις όπως το ασταθές μακροοικονομικό περιβάλλον και το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Αναμένουμε ένα θετικό δεύτερο εξάμηνο με την ολοκλήρωση του ετήσιου επενδυτικού μας προγράμματος, ενώ συνεχίζουμε να επενδύουμε στους ανθρώπους μας και στην οργανωτική μας δομή για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας».