Τι αναφέρεται στην οικονομική έκθεση για την ανάγκη ανατιμήσεων για να μην κινδυνεύσουν η χρηματοοικονομική σταθερότητα της εταιρείας, η ποιότητα των παροχών και οι επενδύσεις. Το μείζον θέμα της λειψυδρίας. Τα έργα και η Ανατολική Αττική. Η οικονομική «εικόνα» στο α’ 6μηνο 2025.

Η ανάγκη να ληφθούν μέτρα κατά της λειψυδρίας όπου υπάρχουν αποθέματα για δύο χρόνια, όσο όμως και να «κλείσει» το θέμα σε σχέση με την εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου με βάση την νέα ΚΥΑ, αναδεικνύονται εκ νέου και στην εξαμηνιαία οικονομική κατάσταση της ΕΥΔΑΠ, που χτες δημοσιοποίησε τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου «μισού» του 2025, με μείωση τζίρου και EBITDA και ζημίες 5,56 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ «χτυπάει καμπανάκι» για το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, βάζοντας στο τραπέζι θέματα χρηματοοικονομικής σταθερότητας – βιωσιμότητας της ίδιας, παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών αλλά και ανάσχεσης επενδυτικού προγράμματος αν δεν ληφθούν άμεσα αποφάσεις από το κράτος για τα νέα τιμολόγια, υπονοώντας, προφανώς, αυξήσεις στους λογαριασμούς.

Πάντως, η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ μιλώντας σε αναλυτές απέδωσε τις ζημίες σε νομικά θέματα, μεγάλα κόστη – έξοδα αλλά και ακριβώς στο ότι ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί το ρυθμιστικό πλαίσιο. Μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι το σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα να μην έχει γίνει η ανάκτηση κόστους (από το 2021), που θα γίνει σε σε μελλοντικές ρυθμιστικές περιόδους. Για το ρυθμιστικό πλαίσιο αναφέρθηκε ότι «υπάρχει πρόοδος, αργή μεν τα δυο τελευταία χρόνια, αλλά υπάρχει, προφανώς, θα θέλαμε να έχει ξεκινήσει μαζί με τη σύμβαση με το δημόσιο προ τετραετίας, από τη δική μας πλευρά έχουν δώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία στον ρυθμιστή. Εμείς θέλουμε να ξεκινήσει η εφαρμογή του νέου μοντέλου γιατί, σύμφωνα με όλους τους νόμους, ώστε να ορίσουμε τιμολόγια που θα επιτρέπουν έσοδα».

«Καμπανάκι» για ρυθμιστικό πλαίσιο, επενδύσεις – νέα τιμολόγια, καταναλωτές

Η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, όπως αναφέρεται στην 6μηνιαία έκθεση «βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον ρυθμιστή και έχει εκπληρώσει πλήρως της υποχρεώσεις της, έχοντας υποβάλει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που της έχουν ζητηθεί ώστε να υπολογιστεί το επιτρεπόμενο έσοδο της ΕΥΔΑΠ από το οποίο θα προκύψει το νέο τιμολόγιο». Μάλιστα, η εισηγμένη «χτυπάει καμπανάκι» αναφέροντας ότι «οι προγραμματισμένες επενδύσεις σε έργα υποδομής, όπως αναβαθμίσεις δικτύων ύδρευσης και έργα επεξεργασίας λυμάτων, απαραίτητα για την ασφάλεια υδροδότησης, την προστασία του περιβάλλοντος και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, καθιστούν απόλυτη ανάγκη την συμμόρφωση με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο και την έγκριση νέων τιμολογίων. Η μη έγκριση νέων τιμολογίων από τη ΡΑΑΕΥ θεωρείται υψηλή διακινδύνευση για τη συνέχιση της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους καταναλωτές, τη διατήρηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας της Εταιρείας, την υλοποίηση των επενδυτικών της σχεδίων και την τήρηση των αρχών διαφάνειας και λογοδοσίας προς τους μετόχους και προς τους καταναλωτές».

Η ΕΥΔΑΠ έχει υποβάλει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που της έχουν ζητηθεί ώστε να υπολογιστεί το επιτρεπόμενο έσοδο της ΕΥΔΑΠ από το οποίο θα προκύψει το νέο τιμολόγιο. Η εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου είναι απαραίτητη για την βιωσιμότητα της Εταιρείας και τη συνέχιση του σημαντικού επενδυτικού της προγράμματος το οποίο είναι αναγκαίο για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών αλλά και για την προστασία του φυσικού πόρου και του περιβάλλοντος. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η έναρξη της πρώτης ρυθμιστικής περιόδου ήταν την 1η Ιανουαρίου 2025.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΥΔΑΠ έχει αποστείλει στη ΡΑΑΕΥ 2 επιστολές: Στις 8 Ιουλίου 2025 με αίτημα την ενημέρωση για το επιτρεπόμενο έσοδο ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και στις 9 Σεπτεμβρίου 2025 με αίτημα την ενημέρωση για την πρόοδο και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της διαδικασίας έκδοσης νέων τιμολογίων. Το αίτημα βασίζεται σε τεχνικοοικονομική τεκμηρίωση και αποσκοπεί στην κάλυψη του πλήρους κόστους παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕ. Βασίζεται στα δεδομένα αυξημένων λειτουργικών και ενεργειακών δαπανών, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά τη βιωσιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η ΡΑΑΕΥ με την από 22/9/2025 επιστολή της, απάντησε ότι: «… τα υποβληθέντα στοιχεία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και των λοιπών παρόχων υπηρεσιών ύδατος βρίσκονται σε στάδιο εξέτασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αρχής. Με την ολοκλήρωση της απαραίτητης επεξεργασίας, η Αρχή θα προβεί αμελλητί στην έκδοση της σχετικής απόφασης».

Το πρόβλημα της λειψυδρίας

Για την εξασφάλιση της υδροδότησης της Αττικής υπό τις νέες συνθήκες που δημιουργούνται λόγω της κλιματικής κρίσης και της παρατεταμένης ανομβρίας, η ΕΥΔΑΠ έχει καταρτίσει ένα φιλόδοξο αλλά αναγκαίο σχέδιο για την διασφάλιση της επάρκειας νερού της Αθήνας που περιλαμβάνει άμεσες παρεμβάσεις και μακροχρόνιες λύσεις για την ενίσχυση των υδατικών αποθεμάτων, την χρήση εναλλακτικών πηγών και την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών. Το σχέδιο έχει τεθεί στη διάθεση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) προς αξιολόγηση και λήψη αποφάσεων.

Όπως αναφέρθηκε στην ενημέρωση αναλυτών, «στο πεδίο της λειψυδρίας, ενώ τον Οκτώβρη είμασταν στο μέσο απόθεμα νερού στους ταμιευτήρες, τον Οκτώβριο του 2023 ήμασταν περί τα 150-200 κ.μ. χαμηλότερα, τον Μάρτιο του 2024 ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε τη μελλοντική μας δράση. Η τελευταία διετία ήταν δύσκολη από υδρολογικής άποψης. Μέση ετήσια μείωση των αποθεμάτων κατά τα τελευταία τρία χρόνια περίπου 250 εκατομμύρια κ.μ. (έχουμε δει μια χειρότερη κατάσταση τα έτη 1990-1995). Τα αποθέματα νερού για τα έτη 2008-2021 παρέμεναν σταθερά στα 1,1 δισεκατομμύρια κυβικά. Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε σχέδιο, δουλεύουμε ήδη με την ελληνική κυβέρνηση κι έχουμε κάνει τα πρώτα βήματα με την Μαυροσουβάλα, που δίνει 32 εκατ. κ.μ. νερού ετησίως».

Όπως σημειώθηκε, «μετά από μελέτες, έχουμε επιβεβαιώσει τη δυνατότητα άντλησης υπόγειων υδάτων από τον μέσο ρου του Βοιωτικού Κηφισού – γεωτρήσεις και για άρδευση-, είμαστε σε αναμονή της άδειας από το Υπουργείο Ενέργειας για να προσθέσουμε 45 εκατομμύρια κ.μ. ετησίως. Ακόμα κι αν η σημερινή κατάσταση συνεχιστεί για τα επόμενα χρόνια, δεν θα έχουμε πρόβλημα για δύο χρόνια. Στον μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό (2-4 χρόνια), προχωράμε τη βελτίωση των δικτύων για την αποφυγή διαρροών, το πρόγραμμα θα επεκταθεί τα επόμενα 2-3 χρόνια σε 250 εκατ. Το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι σχετικές δαπάνες ήταν μόλις 7 εκατ. Τα έργα για τη λειψυδρία δεν θα έχουν κόστος για την ΕΥΔΑΠ, θα καλυφθούν από το δημόσιο, εκτιμώνται σε πάνω από 500 εκατ.».

Όπως έχουμε αναφέρει, στόχος της ΕΥΔΑΠ είναι η ενίσχυση των υδατικών αποθεμάτων, η αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών υδροδότησης και η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών. Σε συνεργασία με την Κυβέρνηση σχεδιάζονται έργα διασύνδεσης των ποταμών Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη με τον ταμιευτήρα του Ευήνου, ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια υδάτων ακόμη και σε ακραίες συνθήκες. Έχουν τεθεί σε λειτουργία τα αντλιοστάσια της Υλίκης και εκσυγχρονίζονται οι γεωτρήσεις της Μαυροσουβάλας, ενώ εξετάζεται η αξιοποίηση υπόγειων υδροφορέων κατά μήκος του υδραγωγείου του Μόρνου, συμπεριλαμβανομένου του Βοιωτικού Κηφισού, ώστε να περιορίζεται η χρήση των αποθεμάτων των ταμιευτήρων Ευήνου–Μόρνου.

Παράλληλα, διερευνάται η χρήση υφάλμυρου νερού από κοιτάσματα της περιοχής του Μόρνου, καθώς και η αξιοποίηση θαλασσινού νερού μέσω εγκαταστάσεων αφαλάτωσης, για τις οποίες εκπονούνται σχετικές μελέτες. Ως πρόσθετο μέτρο για την αντιμετώπιση ακραίων περιπτώσεων λειψυδρίας, εξετάζεται η δυνατότητα μεταφοράς νερού από τον ποταμό Αχελώο με ειδικά πλοία από τον λιμένα Αστακού προς την Θίσβη, από όπου θα διοχετεύεται στο εξωτερικό υδροδοτικό δίκτυο. Συνεχίζεται, επίσης, η ενημέρωση των καταναλωτών, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της βιομηχανίας σχετικά με τις δυνατότητες εξοικονόμησης νερού, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποφυγή σπατάλης του πόσιμου νερού.

Τα μεγέθη

Χτες η εισηγμένη ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα. Σύμφωνα και με την οικονομική έκθεση, ο κύκλος εργασιών της ΕΥΔΑΠ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 παρουσίασε μείωση κατά -0,7% και διαμορφώθηκε στα 173,3 εκατ. από 174,5 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024.

Η συνολική κατανάλωση το Α΄ εξάμηνο 2025 υποχώρησε οριακά κατά 0,9% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου, διατηρούμενη σε υψηλά επίπεδα, παρά τη ομαλοποίηση των κλιματικών συνθηκών σε αναμενόμενα για την εποχή επίπεδα. Σε ότι αφορά το λειτουργικό κόστος (κόστος πωληθέντων, έξοδα διοίκησης, έξοδα διάθεσης και απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων), αυτό διαμορφώθηκε στα 183,2 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση, κατά περίπου +17,1 εκατ. (ή +10,3%). Ειδικότερα, το κόστος πωληθέντων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 αυξήθηκε κατά +15,2 εκατ. (+15%) και διαμορφώθηκε στα 116,9 εκατ. από 101,7 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024. Το αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων ήταν να μειωθεί το Μικτό Περιθώριο Κέρδους κατά -16,5 εκατ. (-22,6%) και να διαμορφωθεί στα 56,3 εκατ. από 72,8 εκατ.€ το πρώτο εξάμηνο του 2024. Το μικτό περιθώριο κέρδους ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών διαμορφώθηκε στο 32,5% από 41,7% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν μείωση κατά -65% ή -19,6 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα 10,6 εκατ. από 30,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2024, ενώ το EBITDA margin μειώθηκε σε 6,1% από 17,3% το πρώτο εξάμηνο του 2024. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 5,821 εκατ. από κέρδη 14,488 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2024. Τα μετά από φόρους αποτελέσματα «έγραψε» ζημίες 5,567 εκατ. από κέρδη 10,035 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2024. Το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο -3,2% από 5,8% κατά το α΄ εξάμηνο του 2024. Οι Λειτουργικές Ταμιακές Ροές διαμορφώθηκαν σε -1,7 εκατ. από -5 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024. Οι Ελεύθερες Ταμιακές Ροές (FCFF) διαμορφώθηκαν στα -26,4 εκατ. από -16,2 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2024.

Συνολικά οι προβλέψεις-έξοδο κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2025 παρουσίασαν αύξηση κατά +18,279 εκατ. (+263%) σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024 και διαμορφώθηκαν, συνολικά, στα +11,3 εκατ. έναντι -7 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024. Οι προβλέψεις αυτές για το πρώτο εξάμηνο του 2025 περιλαμβάνουν: τις προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες («Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων» +1,648 εκατ.), τις προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις (+9,625 εκατ. ευρώ), και τις προβλέψεις για απαξίωση αποθεμάτων/έργων τρίτων (+50 χιλιάδες ευρώ).