Dimand: Αύξηση 23% στα λειτουργικά κέρδη α' εξαμήνου - Στα 27,4 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών

Το EBITDA παρέμεινε ουσιαστικά σταθερό σε 17,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ισχυρά λειτουργικά κέρδη και αύξηση στον κύκλο εργασιών κατέγραψε η Dimand το πρώτο εξάμηνο του 20925, γεγονός που αποτυπώνουν ισχυρή λειτουργική επίδοση και συνεπή υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής του Ομίλου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά το α’ εξάμηνο 2025 ο Όμιλος κατέγραψε ισχυρή λειτουργική επίδοση, με αύξηση των λειτουργικών κερδών κατά 23% περίπου από €11,7 εκατ. το α’ εξάμηνο 2024 σε €14,4 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2025, ενώ το EBITDA παρέμεινε ουσιαστικά σταθερό σε €17,2 εκατ. (α’ εξάμηνο 2024: €17,3 εκατ.). Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2024 περιλαμβάνουν κέρδη από αποεπενδύσεις ύψους €5,2 εκατ. (α’ εξάμηνο 2025: €0).

Εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανομένων εξόδων, τα αναπροσαρμοσμένα αποτελέσματα του Ομίλου διαμορφώνονται ως εξής:

Την 30.06.2025, το συνολικό χαρτοφυλάκιο που αναπτύσσει και διαχειρίζεται ο Όμιλος (μέσω της Εταιρείας, θυγατρικών και κοινοπραξιών – AuM) περιλαμβάνει 14 επενδυτικά έργα σε διάφορα στάδια ολοκλήρωσης, σε αστικές περιοχές ανά την Ελλάδα, με χρήσεις γραφείων, logistics, οικιστικών και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, καθώς και μικτών χρήσεων. Την 30.06.2025, η συνολική εκτιμώμενη ακαθάριστη αξία ανάπτυξης (Gross Development Value – GDV) κατά την ολοκλήρωσή τους ανέρχονταν σε περίπου €1.032,5 εκατ. (31.12.2024: 13 επενδυτικά έργα με GDV €1.023,7 εκατ.).

Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα του Ομίλου ανέρχονταν την 30.06.2025 σε €164,2 εκατ. (31.12.2024: €141,8 εκατ.) και η αξία των επενδύσεων σε κοινοπραξίες ανέρχονταν την 30.06.2025 σε €95,6 εκατ. (31.12.2024: €87,1 εκατ.). Παράλληλα εντός του α’ εξαμήνου 2025, ο Όμιλος συμφώνησε υπό προϋποθέσεις την απόκτηση ακινήτων σημαντικού μεγέθους και αναπτυξιακών προοπτικών στην Παιανία Αττικής και στις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης. Το ακίνητο των Γουρνών Κρήτης αποκτήθηκε στις 10.9.2025, ενώ αυτά της Παιανίας Αττικής αναμένεται να αποκτηθούν εντός του τρέχοντος έτους.

Ρευστότητα και μόχλευση

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 30.06.2025 ανέρχονταν σε €19,5 εκατ. (31.12.2024: €38,3 εκατ.). Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου2 ανέρχονταν την 30.06.2025 σε €54,7 εκατ. (31.12.2024: €33,6 εκατ.), με το Net LTV του Ομίλου να αυξάνεται σε 32% (31.12.2024: 23%), σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Ομίλου και την εντατικοποίηση της επενδυτικής του δραστηριότητας, παραμένοντας σε συγκριτικά χαμηλά επίπεδα μόχλευσης.