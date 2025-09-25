«Πενηντάρισε» το δίκτυο της Pepco - Τα νέα καταστήματα

Σήμερα Πέμπτη ανοίγει τις πύλες του το 50ό κατάστημα της πολωνικής αλυσίδας ένδυσης και ειδών σπιτιού στη Βάρη. Τα επόμενα καταστήματα που έρχονται. Οι επενδύσεις του Πολωνού retailer στη χώρα μας.

Τα 50 καταστήματα έφτασε αισίως το δίκτυο της Pepco στην Ελλάδα, καθώς η πολωνική αλυσίδα ένδυσης και ειδών σπιτιού - γνωστή σε πολλούς ως το αντίπαλο δέος της Jumbo - ανεβάζει ακόμη πιο ψηλά τον πήχη της ανάπτυξής της στην Ελλάδα.

Συμπληρώνοντας τρία χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, η Pepco ποντάρει σε ακόμη περισσότερα σημεία πώλησης στην εγχώρια αγορά και διεκδικεί με αξιώσεις ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες εδραίωσής της στον ελληνικό χάρτη του λιανεμπορίου.

Στη Βάρη το 50ό κατάστημα

Σήμερα 25 Σεπτεμβρίου εγκαινιάζεται το νέο κατάστημα της αλυσίδας στη Βάρη. Πρόκειται για το 50ό κατάστημα της Pepco στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας έτσι ένα σημαντικό ορόσημο για τους Πολωνούς της Pepco.

Το νέο κατάστημα βρίσκεται επί της Λ. Βάρης Κορωπίου στον αριθμό 331, ενώ θα ανοίξει τις πύλες του στις 10 το πρωί.

Σύμφωνα, δε, με πληροφορίες, έως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας αναμένεται το άνοιγμα και νέων καταστημάτων της αλυσίδας σε Καματερό και Ιωάννινα.

Το πλάνο ανάπτυξης

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρώτος άμεσος στόχος της αλυσίδας είναι να φτάσει σε ένα δίκτυο 55 καταστημάτων σε όλη τη χώρα, ώστε στη συνέχεια να ανοίξει ο δρόμος για το ορόσημο των 100 καταστημάτων τα επόμενα χρόνια.

Εδώ και μερικά χρόνια, άλλωστε, ολοένα και περισσότερες ξένες αλυσίδες που δραστηριοποιούνται κυρίως στον κλάδο της low cost ένδυσης, πραγματοποιούν «απόβαση» στην ελληνική αγορά, αναπτύσσοντας καταστήματα απ’ άκρη σ’ άκρη στη χώρα.

Πώς ξεκίνησαν όλα…

Ήταν Οκτώβριος του 2022 όταν το πρώτο κατάστημα Pepco άνοιξε τις πύλες του στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Piraeus Retail Park της Trade Estates ΑΕΕΑΠ του ομίλου Fourlis. Από τότε, η επέκταση του δικτύου καταστημάτων της πολωνικής αλυσίδας κρίνεται εντυπωσιακή, ενώ μόλις μέσα στους πρώτους 12 μήνες δραστηριοποίησής της στην Ελλάδα είχε ανοίξει συνολικά 22 καταστήματα…

Ποιοι ψωνίζουν Pepco

Όπως δε προκύπτει από τα αποτελέσματα της Έρευνας Καταναλωτών που δημοσιοποιήθηκαν τον περασμένο Ιούλιο, οι πιο τακτικοί επισκέπτες σε καταστήματα Pepco σε 18 ευρωπαϊκές χώρες είναι οι γυναίκες.

Η Έρευνα Καταναλωτών είναι μια ετήσια παρακολούθηση που διεξάγεται σε αγορές όπου βρίσκονται καταστήματα Pepco, από την Εσθονία έως την Πολωνία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία. Η έρευνα έγινε σε σχεδόν 10.000 πελάτες για να διασφαλιστεί η υψηλή αντιπροσωπευτικότητα των ευρημάτων. Η Pepco χρησιμοποιεί τα δεδομένα για να αναπτύξει και να παρακολουθεί τακτικά τον Δείκτη Ικανοποίησης Πελατών (CSI), επιτρέποντας την αξιολόγηση δεδομένων, όπως η εξυπηρέτηση πελατών και η προσέγγιση προς τους πελάτες, η προσφορά και η διαθεσιμότητα των προϊόντων, η οπτική ελκυστικότητα του χώρου του καταστήματος, καθώς και η ελκυστικότητα των τιμών. Τα αποτελέσματα εξακολουθούν να είναι υψηλά - στη φετινή μελέτη, ο CSI έφτασε το 89%.

Η μελέτη βοηθά επίσης στη δημιουργία του προφίλ των πελατών της Pepco. Τα αποτελέσματα της τελευταίας έκδοσης δεν αφήνουν καμία αμφιβολία. Οι γυναίκες αποτελούν την κορυφαία ομάδα μεταξύ των αγοραστών της Pepco, αντιπροσωπεύοντας το 86% του συνόλου των επισκεπτών. Σχεδόν οι μισοί από αυτούς τους αγοραστές είναι μεταξύ της ηλικίας 25-45 ετών, ενώ η μέση ηλικία για όλους τους πελάτες είναι τα 41,5 έτη. Σχεδόν το 80% των συμμετεχόντων στη μελέτη δηλώνει ότι έχει καλή ή μέτρια οικονομική κατάσταση, ενώ πάνω από έναν στους τρεις έχουν παιδιά κάτω των 14 ετών.

Πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες (55%) επισκέπτονται τα καταστήματα Pepco συχνότερα από μία φορά τον μήνα, με τη μέση συχνότητα να διαμορφώνεται στις τρεις επισκέψεις μηνιαίως. Σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες επισκέπτονται την Pepco με συγκεκριμένη αγορά κατά νου, ενώ το 70% από αυτούς καταλήγουν να αποχωρούν από το κατάστημα με τουλάχιστον ένα προϊόν.

Στην τελευταία έκδοση της Έρευνας Καταναλωτών, πελάτες από όλη την Ευρώπη ρωτήθηκαν γιατί επέλεξαν την Pepco μεταξύ όλων των αλυσίδων. Το 67% επεσήμανε τις χαμηλές τιμές ως το βασικό δυνατό σημείο. Για το 43% ο κύριος παράγοντας επιλογής ήταν η ευρεία γκάμα προϊόντων, ακολουθούμενη από την καλή σχέση ποιότητας-τιμής (35%) και την ευρεία γκάμα προϊόντων εντός καταστήματος (23%). Οι συμμετέχοντες στην έρευνα τόνισαν επίσης τη σημασία μιας κοντινής και βολικής τοποθεσίας καταστήματος (21%).

Η ιστορία του Πολωνού retailer

Η πολωνική αλυσίδα εκπτωτικών καταστημάτων με έδρα το Πόζναν, μέσα σε 21 χρόνια κατάφερε να κατακτήσει την Ευρώπη, διαθέτοντας πλέον ένα δίκτυο περισσότερων από 3.800 καταστημάτων.

Ο όμιλος ιδρύθηκε το 1999, ενώ τα πρώτα καταστήματα Pepco - 14 συνολικά - έκαναν την εμφάνισή τους το 2004 στις μεγαλύτερες πόλεις της Πολωνίας. Από τότε η ανάπτυξη είναι συνεχής, με την εταιρεία να συμπληρώνει μέσα σε μόλις τρία χρόνια (2007) 100 καταστήματα.

Το μοντέλο λειτουργίας ξεπέρασε αρκετά σύντομα τα πολωνικά σύνορα, καθώς το 2013 ανοίγουν καταστήματα Pepco σε Τσεχία και Σλοβακία. Ένα χρόνο αργότερα, τα 500 καταστήματα είναι γεγονός, ενώ το 2015 η εταιρεία επεκτείνεται σε Ρουμανία και Ουγγαρία.

Το 2016 το δίκτυο φτάνει τα 1.000 καταστήματα ενώ την περίοδο 2017-2019 τα Pepco ταξιδεύουν σε Κροατία, Σλοβενία, Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία και Βουλγαρία. Το 2020 η «απόβαση» συνεχίζεται σε Ιταλία και Σερβία, με την εταιρεία να γιορτάζει ταυτόχρονα τα εγκαίνια του χιλιοστού καταστήματός της στην Πολωνία. Ακολούθησε η επέκταση του δικτύου σε Ισπανία, Αυστρία, Γερμανία, Πορτογαλία, ενώ το 2022 η αλυσίδα έκανε την εμφάνισή της και στην Ελλάδα.

Επί του παρόντος, ο όμιλος Pepco απασχολεί πάνω από 31.000 εργαζόμενους σε 18 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Βαρσοβίας από τον Μάιο του 2021. Πλέον τα καταστήματα Pepco επισκέπτονται πελάτες που πραγματοποιούν 30 εκατ. συναλλαγές κάθε μήνα.