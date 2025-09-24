Nespresso Hellas: Διψήφια ανάπτυξη το 2024 - Διεύρυνση του δικτύου καταστημάτων

Η Nespresso Hellas ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2024 καταγράφοντας για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης.

Η Nespresso Hellas ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2024 καταγράφοντας για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 52 εκατ. ευρώ, με αύξηση 18% σε σύγκριση με το 2023 και 99% σε σύγκριση με το 2019.

Η εταιρεία απασχολεί 178 άτομα, αυξημένα κατά 12% σε σχέση με το 2023. Επίσης, καταγράφεται αύξηση του δικτύου των καταστημάτων σε 13 Nespresso Boutiques με το The Mall Athens το 2024 και νέα Boutique στο River West το 2025.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «η εξυπηρέτηση πελατών θεωρείται θεμελιώδης για την επιτυχία της Nespresso, καθώς στοχεύει στην προσφορά μοναδικών εμπειριών καφέ μέσω του δικτύου των Boutiques της στην Ελλάδα, όσο και τoυ ecommerce με καινοτόμες υπηρεσίες delivery για άμεση παράδοση των προϊόντων σε όλη τη χώρα».

Αυτή η ανάπτυξη αναδεικνύει, σύμφωνα με την εταιρεία, τη στρατηγική δέσμευση της Nespresso στην ποιότητα και τις προτιμήσεις του Έλληνα καταναλωτή. Η εταιρεία συνεχώς επενδύει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, επεκτείνει το δίκτυο λιανικής, διασφαλίζοντας παράλληλα πως όλες οι διαδικασίες της είναι φιλικές προς το περιβάλλον.

Μάλιστα, η Nespresso Hellas αποτελεί «hub» για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, με τη διαχείριση χωρών όπως η Κύπρος, η Σερβία, η Κροατία, η Σλοβενία και η Βουλγαρία.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nespresso Hellas SA, Αντώνης Αυγερόπουλος δήλωσε: «Η διψήφια ανάπτυξη για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά αντικατοπτρίζει την εξαιρετική δουλειά και τη δέσμευση όλης της ομάδας μας. Η Nespresso συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία και την ποιότητα, θέτοντας την εξυπηρέτηση του πελάτη στο κέντρο όλων μας των ενεργειών. Η ανάπτυξη αυτή είναι αποτέλεσμα της προσήλωσής μας στην προσφορά μοναδικών εμπειριών καφέ στον Έλληνα καταναλωτή».