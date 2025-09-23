Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Σύγκρουση αμαξοστοιχίας με φορτηγό στο Σουφλί - Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η εταιρεία αναφέρει ότι «ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα ακαριαίας πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την πρόσκρουση».

Ανακοίνωση εξέδωσε η Hellenic Train για το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί στο Σουφλί όταν όχημα παρασύρθηκε από αμαξοστοιχία. Ειδικότερα, σημειώνεται:

«Η Hellenic Train ενημερώνει ότι, σήμερα στις 10:20, η αμαξοστοιχία 1681 που εκτελούσε το δρομολόγιο Ορμένιο - Αλεξανδρούπολη συγκρούστηκε με φορτηγό όχημα, το οποίο παραβίασε αφύλακτη ισόπεδη διάβαση, κοντά στο Σουφλί» επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Παράλληλα γίνονται γνωστά τα εξής: «Στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι 10 επιβάτες της αμαξοστοιχίας και το προσωπικό της Hellenic Train είναι καλά στην υγεία τους, ενώ η αμαξοστοιχία υπέστη υλικές ζημιές. Λόγω του συμβάντος, το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 1681, η οποία ακινητοποιήθηκε, καταργείται στο τμήμα Λάβαρα - Αλεξανδρούπολη. Οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας, προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train. Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

