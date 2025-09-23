Σύγκρουση αμαξοστοιχίας με φορτηγό κοντά στο Σουφλί

Καλά στην υγεία τους οι 10 επιβάτες και το προσωπικό της Hellenic Train.

Η αμαξοστοιχία 1681 που εκτελούσε το δρομολόγιο Ορμένιο - Αλεξανδρούπολη συγκρούστηκε σήμερα στις 10:20 με φορτηγό όχημα, το οποίο παραβίασε αφύλακτη ισόπεδη διάβαση, κοντά στο Σουφλί.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα ακαριαίας πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την πρόσκρουση.

Στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι 10 επιβάτες της αμαξοστοιχίας και το προσωπικό της Hellenic Train είναι καλά στην υγεία τους, ενώ η αμαξοστοιχία υπέστη υλικές ζημιές.

Λόγω του συμβάντος το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 1681, η οποία ακινητοποιήθηκε, καταργείται στο τμήμα Λάβαρα - Αλεξανδρούπολη.

Οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας, προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ