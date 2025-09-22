Ικτίνος: Παραιτήθηκε η αντιπρόεδρος κα Λυδία Χαϊδά

Με την εκλογή του νέου Μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο άμεσα θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό .

Αποδεκτή έκανε την παραίτηση της κας Λυδίας Χαϊδά, Αντιπροέδρου και Μη Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ λόγω ανειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων της και αυξημένου φόρτου εργασίας, η εταιρεία Ικτίνος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μέχρι την πλήρωση της θέσεως από νέο Μέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής:

Ονοματεπώνυμο Θέση

Ευάγγελος Χαϊδάς Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος

Ιουλία Χαϊδά Αναπληρώτρια Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος

Περιστέρης Κατσικάκης Μέλος Εκτελεστικό Μέλος

Αναστασία Χαϊδά Μέλος Εκτελεστικό Μέλος

Ανδρέας Κουτούπης Μέλος Ανεξάρτητο Mη-Eκτελεστικό Μέλος

Αγγελική Μεϊντάνη Μέλος Ανεξάρτητο Mη-Eκτελεστικό Μέλος

Με την εκλογή του νέου Μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο άμεσα θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό .