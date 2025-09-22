Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Ικτίνος: Παραιτήθηκε η αντιπρόεδρος κα Λυδία Χαϊδά

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ικτίνος: Παραιτήθηκε η αντιπρόεδρος κα Λυδία Χαϊδά
Με την εκλογή του νέου Μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο άμεσα θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό .

Αποδεκτή έκανε την παραίτηση της κας Λυδίας Χαϊδά, Αντιπροέδρου και Μη Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ λόγω ανειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων της και αυξημένου φόρτου εργασίας, η εταιρεία Ικτίνος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μέχρι την πλήρωση της θέσεως από νέο Μέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής:

Ονοματεπώνυμο Θέση

Ευάγγελος Χαϊδάς Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος
Ιουλία Χαϊδά Αναπληρώτρια Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος
Περιστέρης Κατσικάκης Μέλος Εκτελεστικό Μέλος
Αναστασία Χαϊδά Μέλος Εκτελεστικό Μέλος
Ανδρέας Κουτούπης Μέλος Ανεξάρτητο Mη-Eκτελεστικό Μέλος
Αγγελική Μεϊντάνη Μέλος Ανεξάρτητο Mη-Eκτελεστικό Μέλος

Με την εκλογή του νέου Μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο άμεσα θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό .

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Οι «χρυσές» δουλειές της Rolex στην Ελλάδα και οι τίτλοι τέλους για το ιστορικό κατάστημα στην Κολοκοτρώνη

Οι 10 νεότεροι δισεκατομμυριούχοι του Forbes 400

Καλπάζουν οι τιμές κατοικιών και τα ενοίκια - Το γράφημα της εβδομάδας

tags:
Ικτίνος

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider