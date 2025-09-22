Επέκταση του Logistics Center της BriQ Properties στον Ασπρόπυργο

Στην κατασκευή τρίτου Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ 3) επιφάνειας 7.868 τ.μ., με δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης, προχωρά η BriQ Properties ΑΕΕΑΠ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το νέο κτήριο θα έχει τις ίδιες υψηλές προδιαγραφές με τα υπάρχοντα και εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο εντός του 2027. Με την προσθήκη του ΚΑΔ 3 η συνολική κτηριακή επιφάνεια του Logistics Center στον Ασπρόπυργο θα φτάσει τα 52.360 τ.μ., ενώ η Εταιρεία θα έχει επενδύσει συνολικά κεφάλαια ύψους 37 εκατ. ευρώ.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Εταιρείας, Άννα Αποστολίδου, δήλωσε: «Η ανάπτυξη ενός ακόμα Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής ενδυναμώνει το χαρτοφυλάκιό μας με υψηλών αποδόσεων ακίνητα σε έναν κλάδο με ισχυρή αναπτυξιακή προοπτική».