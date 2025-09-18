Νέα «έξυπνα» γυαλιά με οθόνη από την Meta αξίας 799 δολαρίων

Μελλοντικές προσθήκες στα «έξυπνα γυαλιά» μπορεί να περιλαμβάνουν και δυνατότητες που παραδοσιακά συναντώνται στα κινητά μας τηλέφωνα.

Την πρώτη έκδοση «έξυπνων γυαλιών» με ενσωματωμένη οθόνη παρουσίασε η Meta, στην προσπάθειά της να τα μετατρέψει σε απαραίτητο για τους καταναλωτές προϊόν.

Τα νέα Meta Ray-Ban Display με αξία 799 δολαρίων περιλαμβάνουν μία οθόνη στον δεξί φακό που μπορεί να γίνει προβολή μηνυμάτων, βιντεοκλήσεων, οδηγίες πλοήγησης και οπτικά αποτελέσματα από ερωτήματα που υποβάλλονται στην υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης της Meta. Η οθόνη θα μπορεί επίσης να λειτουργεί ως σκόπευτρο για την κάμερα ή για αναπαραγωγή μουσικής.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο Meta Connect δήλωσε ότι επόμενα μοντέλα της εταιρείας θα είναι όχημα για την «υπερνοημοσύνη», έναν όρο που χρησιμοποιεί για να περιγράψει την ανεπτυγμένη τεχνητή νοημοσύνη και φέρει το όνομα μίας ομάδας εσωτερικά της εταιρείας.

«Η ΤΝ πρέπει να υπηρετεί τους ανθρώπους, όχι να είναι απλά κάτι που κάθεται σε ένα data center και αυτοματοποιεί μεγάλα μέρη της κοινωνίας», σημείωσε.

Μελλοντικές προσθήκες στα «έξυπνα γυαλιά» μπορεί να περιλαμβάνουν και δυνατότητες που παραδοσιακά συναντώνται στα κινητά μας τηλέφωνα.

Προς το παρόν, στα γυαλιά ενσωματώθηκε σύστημα ελέγχου. Διατηρείται δηλαδή η δυνατότητα των χρηστών να κάνουν κινήσεις κατά μήκος του πλαισίου όπως και στα προηγούμενα μοντέλα, ωστόσο η κύρια διεπαφή είναι πλέον οι χειρονομίες, που ανιχνεύονται από ένα βραχιόλι που φορούν στον καρπό τους.

Επιπρόσθετα, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν στοιχεία με τον αντίχειρα και τον δείκτη τους σέρνοντας κατά μήκος, ενώ με ένα διπλό χτύπημα (tap) με τον αντίχειρα ενεργοποιείται ο φωνητικός βοηθός ΤΝ της Meta. Από την άλλη, με ένα στρίψιμο του χεριού στον αέρα, ρυθμίζεται η ένταση της μουσικής και άλλα στοιχεία ελέγχου.

Εκτός από εφαρμογές και ερωτήσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, τα γυαλιά περιλαμβάνουν λειτουργία υπότιτλων σε πραγματικό χρόνο - συμπεριλαμβανομένων μεταφράσεων. Κατά την λειτουργία βιντεοκλήσης, ο χρήστης μπορεί μοιράζεται τι βλέπει, ενώ παρακολουθεί τον συνομιλητή.

Οι χρήστες μπορούν να απαντούν σε μηνύματα με ηχητικές καταγραφές ή υπαγόρευση. Αργότερα μέσα στη χρονιά, στο βραχιόλι θα προστεθεί η δυνατότητα «γραφής στον αέρα». Μελλοντική αναβάθμιση θα επιτρέπει στα γυαλιά να εστιάζουν στον συνομιλητή, φιλτράροντας τους θορύβους του περιβάλλοντος.

Τα νέα γυαλιά θα κυκλοφορήσουν στην αγορά στις 30 Σεπτεμβρίου και θα περιλαμβάνουν το βραχιολάκι. Προσφέρονται σε δύο μεγέθη και δύο επιλογές χρωμάτων - μαύρο και καφέ και θα πωλούνται από τις εταιρείες Ray-Ban.