Ιαπωνία: Πακέτο οικονομικής τόνωσης $135 δισ. στην πρώτη μεγάλη κίνηση της Τακαΐτσι

Πακέτο μέτρων οικονομικής στήριξης ύψους 21,3 τρισ. γεν (135,4 δισ. δολάρια) ανακοίνωσε η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα του Bloomberg. Είναι η πρώτη μεγάλη κίνηση υπό τη νέα πρωθυπουργό, η οποία έχει δεσμευτεί να ακολουθήσει επεκτατική δημοσιονομική πολιτική.

Το πακέτο περιλαμβάνει δαπάνες του γενικού προϋπολογισμού ύψους 17,7 τρισ. γεν, που υπερβαίνουν κατά πολύ τα 13,9 τρισ. γεν της προηγούμενης χρονιάς και συνιστούν το μεγαλύτερο πακέτο στήριξης από την περίοδο της πανδημίας covid. Θα περιλαμβάνει επίσης φοροελαφρύνσεις ύψους 2,7 τρισ. γεν.

«Αυτό που πρέπει να κάνει τώρα η Ιαπωνία δεν είναι να αποδυναμωθεί με υπερβολικά μέτρα λιτότητας αλλά να αυξήσει την εθνική δύναμη με προληπτικές δημοσιονομικές πολιτικές», είπε ηΤακαΐτσι.

Ευνοώντας την «ισχυρή οικονομία και αυξάνοντας τον δείκτη ανάπτυξης, θα μειώσουμε τον λόγο δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ» και θα επιτευχθεί «δημοσιονομική ανθεκτικότητα» και η «εμπιστοσύνη της αγοράς», πρόσθεσε.

Κατά το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo και άλλα ιαπωνικά ΜΜΕ, τα μέτρα έχουν σκοπό έχουν να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις του πληθωρισμού στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις.