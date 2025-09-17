Η GSK επενδύει 30 δισ. δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες για έρευνα και ανάπτυξη

Η βρετανική φαρμακευτική εταιρεία GSK ανακοίνωσε σήμερα επένδυση 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε διάστημα πέντε ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά την πρώτη ημέρα της επίσημης επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η επένδυση περιλαμβάνει 1,2 δισ. δολάρια για κατασκευές, τεχνητή νοημοσύνη και προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες με σκοπό τη δημιουργία «εργοστασίων και εργαστηρίων βιοφαρμακευτικών προϊόντων νέας γενιάς στις ΗΠΑ», σύμφωνα με την φαρμακευτική εταιρεία.

Η δέσμευση της GSK περιλαμβάνει την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου βιολογικών προϊόντων στην Πενσυλβάνια για την παραγωγή φαρμάκων για αναπνευστικά και καρκίνο, καθώς και την προσθήκη προηγμένων ψηφιακών τεχνολογικών δυνατοτήτων στα πέντε υπάρχοντα εργοστάσια παραγωγής της GSK στην Πενσυλβάνια, τη Βόρεια Καρολίνα, το Μέριλαντ και τη Μοντάνα.

Η ευρύτερη χρηματοδότηση θα διατεθεί επίσης για επενδύσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού της GSK στις ΗΠΑ και για αυξημένες επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη φαρμάκων και σε κλινικές δοκιμές, αναφέρει η εταιρεία.

«Η επίσημη επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ φέρνει κοντά δύο χώρες που ηγούνται παγκοσμίως στις καινοτομίες σε επιστήμη και υγειονομική περίθαλψη. Είμαστε περήφανοι που λαμβάνουμε μέρος και στα δύο», δήλωσε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της GSK, Emma Walmsley.

«Σήμερα δεσμευόμαστε να επενδύσουμε τουλάχιστον 30 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ τα επόμενα πέντε χρόνια, δίνοντας περαιτέρω ώθηση στην ήδη ισχυρή αλυσίδα έρευνας και ανάπτυξης που διαθέτουμε εκεί», πρόσθεσε.

Η GSK προστίθεται στις φαρμακευτικές εταιρείες που αυξάνουν τις επενδύσεις τους στις ΗΠΑ εν μέσω πιέσεων από την κυβέρνηση Τραμπ για ενίσχυση της παραγωγής στις ΗΠΑ προκειμένου να μειωθούν οι τιμές των φαρμάκων. Η AstraZeneca ανακοίνωσε τον Ιούλιο ότι θα επενδύσει 50 δισ. δολάρια στις δυνατότητες παραγωγής και έρευνας των ΗΠΑ έως το 2030, ακολουθώντας μια σειρά δεσμεύσεων από εταιρείες όπως η Novartis, η Sanofi και η Roche, καθώς και οι αμερικανικές Eli Lilly και Johnson & Johnson.