ΑΠΣΙ Πίνδος: Τι περιλαμβάνουν οι επενδύσεις 70 εκατ. ευρώ ως το 2030 - Καμία αύξηση στην τιμή του κοτόπουλου

Τα επόμενα βήματα του μεγαλύτερου πρωτοβάθμιου αγροτικού συνεταιρισμού στη χώρα.

Ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο ύψους 70 εκατ. ευρώ δρομολογεί για την πενταετία 2025-2030 ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «Πίνδος», ο μεγαλύτερος πρωτοβάθμιος αγροτικός συνεταιρισμός στη χώρα με 67 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην ελληνική αγορά.

Όπως αποκάλυψε η διοίκηση του συνεταιρισμού στους εκπροσώπους του Τύπου το μεσημέρι της Τρίτης, το νέο στρατηγικό πλάνο των 70 εκατ. ευρώ έρχεται σε συνέχεια των επενδύσεων ύψους 45 εκατ. ευρώ που είχαν δρομολογηθεί για το διάστημα 2020-2024. Οι νέες επενδύσεις έχουν κεντρικό άξονα την ανάπτυξη και την καινοτομία και περιλαμβάνουν νέο εκκολαπτήριο, επέκταση της μονάδας έτοιμων ψημένων προϊόντων, ενίσχυση των μεταφορικών μέσων, επέκταση των γραμμών ζωοτροφών και πτηνοσφαγείου και την ψηφιοποίηση. Παράλληλα, προγραμματίζεται η δημιουργία νέων πτηνοτροφικών μονάδων, εγκαταστάσεις net metering και μπαταρίες αποθήκευσης, καθώς και μονάδα βιοαερίου ισχύος 2MW για παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας.

Το δε πενταετές επενδυτικό πλάνο της περιόδου 2020-2024 περιλάμβανε νευραλγικές επενδύσεις που στόχευαν στη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και στη συγκράτηση του κόστους. Χαρακτηριστικές πρωτοβουλίες όπως, η ψηφιοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, η επέκταση μονάδων παραγωγής και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων συνέβαλαν καθοριστικά στην περαιτέρω ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας του συνεταιρισμού.

Πάνω από 374 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις το 2024

Το 2024 ο ΑΠΣΙ Πίνδος επιβεβαίωσε τη σταθερή του αναπτυξιακή πορεία και την οικονομική του ισχύ. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 374,46 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,04%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη EBITDA, κατέγραψαν σημαντική ανάπτυξη, αγγίζοντας τα 30,52 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 19,97 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αλματώδη ανάπτυξη της τάξης του 178,5% (!). Επιπρόσθετα, η χρηματοοικονομική διάρθρωση ενισχύθηκε σημαντικά, καθώς ο δανεισμός μειώθηκε κατά 42,59%, διαμορφούμενος στα 31 εκατ. ευρώ.

Τα οικονομικά μεγέθη του οργανισμού συνοδεύτηκαν από άνοδο της παραγωγικής δραστηριότητας, με αύξηση στην παραγωγή νεοσσών (6,5%), ζωοτροφής (5,5%), προϊόντων κοτόπουλου (5,1%) και εξαγωγών (16,1%). Η θετική χρήση πλαισιώνεται και από μία ακόμη σημαντική χρονιά και για τη θυγατρική εταιρείαςΑγροζωή ΑΒΕΕ, η οποία με αμετάβλητο κύκλο εργασιών παρουσίασε υπερδιπλάσιο EBITDA της τάξης των 2,26 εκατ. ευρώ, διατηρώντας τον δανεισμό της σταθερά μηδενικό, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ισχυροποίηση της θετικής εικόνας των ενοποιημένων μεγεθών του συνεταιρισμού.

Οι στόχοι για το 2025

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η δυναμική πορεία του συνεταιρισμού αναμένεται να συνεχιστεί και το 2025, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για πωλήσεις και κερδοφορία στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. H στρατηγική της Πίνδος για εφέτος αλλά και για τα επόμενα χρόνια εστιάζει στην εξωστρέφεια, την καινοτομία και την αύξηση της παραγωγής.

Στρατηγική προτεραιότητα για το έτος αποτελεί η περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς της παρουσίας, στοχεύοντας στην άνοδο των εξαγωγών κατά 20% σε ετήσια βάση, αντιπροσωπεύοντας το 10% του συνολικού κύκλου εργασιών. Σε απόλυτο αριθμό, οι εξαγωγές της Πίνδος αντιστοιχούν για την ώρα στα 30 εκατ. ευρώ. Παράλληλα ο συνεταιρισμός στοχεύει σε 30% και 80% ανάπτυξη στους τομείς των έτοιμων ψημένων προϊόντων και των προϊόντων γύρου αντίστοιχα, τομείς που παρουσιάζουν υψηλή αναπτυξιακή δυναμική τα τελευταία χρόνια.

Απασχολεί 1.600 εργαζόμενους, στα 900 ευρώ ο μισθός για νεοεισερχόμενους

Ο ΑΠΣΙ Πίνδος για την χρήση του 2024 απασχόλησε 1.500 εργαζόμενους, αυξημένους κατά 100 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, με τον εν λόγω αριθμό σήμερα να έχει ανέλθει ήδη στους 1600. Τα χρήματα για αμοιβές προσωπικού σημείωσαν αύξηση πάνω από 5 εκατ. ευρώ και ανήλθαν στα 36,69 εκατ. ευρώ. Στο ίδιο μήκος κύματος, αύξηση παρουσίασαν και οι απολαβές των παραγωγών, με το εν λόγω εισόδημα να ανέρχεται σε 36,89 εκατ. ευρώ από 33,06 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας αύξηση 11,6%.

Οι νεοεισερχόμενοι εργάτες στην Πίνδο ξεκινούν με μισθό 900 ευρώ, οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι με 1.000 ευρώ, ενώ όλοι οι εργαζόμενοι με καθαρές αποδοχές κάτω των 1.500 ευρώ λαμβάνουν επιπλέον 50 ευρώ κάθε μήνα.

Αυξάνεται η ζήτηση για κοτόπουλο, αμετάβλητη η τιμή του

Όπως δε αποκάλυψε ο πρόεδρος του συνεταιρισμού, Αντρέας Δημητρίου, η κατανάλωση κοτόπουλου έχει πάρει την ανιούσα τα τελευταία χρόνια τόσο πανευρωπαϊκά, όσο και στην Ελλάδα. Ειδικότερα, η κατανάλωση στην Ευρώπη μετρά αύξηση κατά 2% ετησίως, ενώ στην Ελλάδα το εν λόγω ποσοστό είναι ελαφρώς υψηλότερο.

«Το κοτόπουλο είναι το φθηνότερο από όλα τα κρέατα. Η τιμή του το 2025 αναμένεται να παραμείνει στα ίδια επίπεδα με το 2024, ίσως και να κοιμηθεί χαμηλότερα λόγω των εκτεταμένων προσφορών. Η τιμή του κοτόπουλου στην Ελλάδα δεν έχει αυξηθεί από την εποχή του κορονοϊού ούτε πρόκειται να αυξηθεί το 2025, ούτε το 2026», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δημητρίου.

Για την ιστορία, δε, η αγορά κοτόπουλου στην Ελλάδα έχει αξία 1,3 δισ. ευρώ, ενώ σε όγκο παραγωγής, πρώτος σε μερίδια αγοράς έρχεται ο ΑΠΣΙ Πίνδος με 32-33% και ακολουθούν οι εταιρείες Νιτσιάκος και Αμβροσιάδης με μερίδια 29% και 21% αντίστοιχα.