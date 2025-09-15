ΜΕΓΑ: Άλμα πωλήσεων και κερδών με όχημα τις εξαγωγές

Τι έδειξαν οι τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις.

Μια δυναμική πορεία οργανικής ανάπτυξης ακολουθεί η εταιρεία ΜΕΓΑ, με ηγετικά μερίδια στον κλάδο προσωπικής υγιεινής. Με όχημα δε την καινοτομία, δημιουργεί προϊόντα υψηλών ποιοτικών διαγραφών, επενδύει σε υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και επιμένει ελληνικά, παράγοντας τα προϊόντα της στην Ελλάδα.

Για το 2025 η διοίκηση της εταιρείας προσβλέπει σε μια κερδοφόρα χρήση, αναμένοντας αύξηση του κύκλου εργασιών της.

Στα 287 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις το 2024

Έτος ορόσημο αποδείχθηκε για την εταιρεία και το 2024. Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις που καταχωρήθηκαν πριν από μερικά 24ωρα στο ΓΕΜΗ, το 2024, ο κύκλος εργασιών της ΜΕΓΑ αυξήθηκε στα 287,44 εκατ. ευρώ από 280,84 εκατ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση. Ανοδικά κινήθηκε και η κερδοφορία της εταιρείας, με τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους να ξεπερνούν τα 20 εκατ. ευρώ και να αγγίζουν τα 20,66 εκατ. ευρώ από 18,99 εκατ. ευρώ το 2023.

«Ως προς την άνοδο του τζίρου, το θετικό πρόσημο ανάπτυξης έρχεται να προστεθεί σε μια πολυετή πορεία οργανικής ανάπτυξης, από την πρώτη χρονιά λειτουργίας της εταιρείας. Μια πορεία που ακολουθήθηκε αδιάλειπτα», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην οικονομική έκθεση της εταιρείας.

«Η άνοδος στην κερδοφορία που υλοποιήθηκε στη χρήση 2024, στην ουσία υλοποιείται στο πλαίσιο της διόρθωσης και επαναφοράς της κερδοφορίας της εταιρείας σε πιο θετικά επίπεδα, μετά από την περίοδο της ενεργειακής κρίσης, όπου συνειδητά η εταιρεία υπέστη διψήφια μείωση της κερδοφορίας της, λαμβάνοντας τότε τη στρατηγική απόφαση να απορροφήσει εξαιρετικά μεγάλο μέρος της ανόδου του κόστους πρώτων υλών και ενέργειας που είχε δεχθεί, ώστε να μην μετακυληθεί αυτό στον καταναλωτή».

Μοχλός ανάπτυξης οι εξαγωγές

Το 2024 καταγράφηκε επιπλέον αύξηση των εξαγωγών της εταιρείας, οποίες πλέον αποτελούν σε όγκο πάνω από το 50% των παραγόμενων προϊόντων της.

Η ΜΕΓΑ δραστηριοποιείται στο εξωτερικό από τη δεκαετία του ’90 και σήμερα διαθέτει δυναμική παρουσία σε πέντε ηπείρους. Ενδυναμώνοντας περαιτέρω τις συνεργασίες της εκτός συνόρων, κατάφερε να υπερ-δωδεκαπλασιάσει τις εξαγωγές της την τελευταία δεκαπενταετία.

Σήμερα, κατ’ όγκο, οι εξαγωγές της εταιρείας υπερβαίνουν πλέον τα πωλούμενα εντός της χώρας, παρά μάλιστα τα ηγετικά μερίδια αγοράς που κατέχει στην Ελλάδα στις κατηγορίες όπου δραστηριοποιείται.

Ξεπέρασαν τα 25 εκατ. ευρώ οι επενδύσεις

Απρόσκοπτα δε ακολουθήθηκε και το επενδυτικό πλάνο της ΜΕΓΑ, με τις επενδύσεις το 2024 να ανέρχονται σε 25,8 εκατ. ευρώ και να αφορούν σε ακίνητα, σε υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και εξελιγμένα συστήματα ποιοτικού ελέγχου, εισάγοντας νέες καινοτομίες σε γραμμές παραγωγής τελευταίας τεχνολογίας. Παράλληλα, επενδύσεις υλοποιήθηκαν και στο μέτωπο του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Με ιστορία 45 χρόνων

Η εταιρεία ΜΕΓΑ συμπληρώνει εφέτος 45 χρόνια επιτυχημένης πορείας. Από την ίδρυσή της τον Νοέμβριο του 1980 μέχρι και σήμερα, κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο προσωπικής υγιεινής, ενώ αποτελεί τη μοναδική εταιρεία παραγωγής μιας πλήρους γκάμας προϊόντων προσωπικής υγιεινής που διατηρεί το 100% της παραγωγής της στην Ελλάδα.

Εμφανίστηκε στην αγορά το 1981 με το λανσάρισμα των γνωστών σερβιετών Cloe και την παραγωγή των ωτοκαθαριστικών Tipers. Σήμερα, στηριζόμενη στις αρχές μιας καθαρά οργανικής ανάπτυξης, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες παραγωγικές μονάδες προϊόντων προσωπικής υγιεινής στην Ευρώπη, παράγοντας για την εγχώρια αγορά και το εξωτερικό σερβιέτες, σερβιετάκια, βρεφικές πάνες, υγρά μαντηλάκια, προϊόντα βάμβακος και φροντίδας ηλικιωμένων. Είναι γνωστή για τις μάρκες EveryDay, Pom Pon, BabyCare, Babylino, Tipers, Wet Hankies, Sani και ΜΕΓΑ.

Έχοντας επενδύσει πάνω από 260 εκατ. ευρώ από το 2000 έως το 2024, επιλέγει εξελιγμένα συστήματα και μονάδες παραγωγής, βάζοντας τον πήχη ολοένα και πιο ψηλά. Τα δέκα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκαν 350 νέες θέσεις εργασίας και σήμερα το προσωπικό της εταιρείας ανέρχεται σε πάνω από 740 εργαζομένους. Η παραγωγική μονάδα της εταιρείας βρίσκεται στην Αττική και είναι μία από τις μεγαλύτερες και πιο εξελιγμένες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συνολικής έκτασης 62.000 τ.μ.