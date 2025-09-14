NYT: Η UBS εξετάζει το ενδεχόμενο να αφήσει την Ελβετία για τις ΗΠΑ

Οι «τιμωρητικές και υπερβολικές» χαρακτηρίζει η τράπεζα τις προτάσεις της ελβετικής κυβέρνησης για νέες κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Η ελβετική τράπεζα UBS εξετάζει το ενδεχόμενο να μεταφέρει την έδρα της στις Ηνωμένες Πολιτείες, ως απάντηση στις προτάσεις της ελβετικής κυβέρνησης για νέες κεφαλαιακές απαιτήσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας New York Post.

Ανώτατα στελέχη της UBS έχουν συναντηθεί με αξιωματούχους της κυβέρνησης του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να προετοιμάσουν μια στρατηγική αλλαγή που ενδέχεται να περιλαμβάνει την εξαγορά αμερικανικής τράπεζας ή συγχώνευση, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα και τα οποία επικαλείται η εφημερίδα.

Όταν το Reuters ζήτησε από την UBS να σχολιάσει το δημοσίευμα, η τράπεζα παρέπεμψε το ειδησεογραφικό πρακτορείο σε δηλώσεις που έκανε ο Διευθύνων Σύμβουλος Σέρτζιο Ερμότι την περασμένη εβδομάδα.

«Θέλουμε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε ως μια επιτυχημένη παγκόσμια τράπεζα με έδρα την Ελβετία», δήλωσε ο Ερμότι στο Bloomberg TV την Πέμπτη, προσθέτοντας ότι η τράπεζα μπορεί να προσφέρει πολλά τόσο στους Ελβετούς όσο και στους διεθνείς πελάτες της με αυτόν τον τρόπο.

Ωστόσο, χαρακτήρισε τις ελβετικές προτάσεις για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις ως τιμωρητικές και υπερβολικές, και τόνισε ότι η τράπεζα θα πρέπει να σκεφτεί πώς να προστατεύσει τα συμφέροντα των μετόχων και όλων των εμπλεκόμενων μερών.

«Αλλά είναι σίγουρα πολύ νωρίς για να σχολιάσουμε οποιοδήποτε πιθανό σενάριο και ποια θα είναι η αντίδρασή μας», είπε στη συνέντευξη.

Η ελβετική κυβέρνηση πρότεινε τον Ιούνιο αυστηρότερους κανόνες για την UBS, μετά την εξαγορά της Credit Suisse, οι οποίοι θα μπορούσαν να την υποχρεώσουν να διακρατά επιπλέον 26 δισεκατομμύρια δολάρια σε βασικά κεφάλαια.

Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε τον Ιούλιο ότι η UBS ενημέρωνε ανώτερα στελέχη πως, από τη στιγμή που κατατέθηκαν οι προτάσεις, έχει αυξηθεί η ανάγκη να εξεταστεί το ενδεχόμενο μεταφοράς της έδρας της εκτός Ελβετίας, σύμφωνα με πηγή με γνώση του θέματος. Άλλη πηγή ανέφερε το Λονδίνο ως πιθανή εναλλακτική επιλογή.