Λαβροφ: Είμαι έτοιμος να συναντηθώ με τον Μάρκο Ρούμπιο

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, αλλά τόνισε ότι για να υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα της Ρωσίας.

Το Κρεμλίνο, την Παρασκευή, απέρριψε τις εικασίες ότι ο Λαβρόφ έχει χάσει την εύνοια του Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά το «πάγωμα» των προσπαθειών για τη διοργάνωση συνόδου κορυφής μεταξύ του Ρώσου προέδρου και του Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο μήνα.

Το πρακτορείο Reuters και άλλα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η Ουάσιγκτον ακύρωσε τη νέα σύνοδο κορυφής, αφού το υπουργείο του Λαβρόφ έστειλε μήνυμα που έδειχνε ότι η Μόσχα δεν ήταν διατεθειμένη να υποχωρήσει στις απαιτήσεις της σχετικά με την Ουκρανία.

Η βρετανική εφημερίδα Financial Times επικαλέστηκε πηγή που ανέφερε ότι η συνομιλία του Λαβρόφ με τον Ρούμπιο αποθάρρυνε την Ουάσιγκτον.

«Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κι εγώ κατανοούμε την ανάγκη τακτικής επικοινωνίας», δήλωσε ο Λαβρόφ στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Είναι σημαντικό για τη συζήτηση του ουκρανικού ζητήματος και την προώθηση της διμερούς ατζέντας. Γι’ αυτό επικοινωνούμε τηλεφωνικά και είμαστε έτοιμοι να πραγματοποιήσουμε κατ’ ιδίαν συναντήσεις όποτε είναι αναγκαίο», πρόσθεσε ο Λαβρόφ.

Η εξέλιξη έρχεται την ώρα που η απουσία του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας την περασμένη Τετάρτη δημιούργησε εύλογα ερωτηματικά, στον βαθμό που άρχισε να εικάζεται ότι ο Λαβρόφ έπεσε στη δυσμένεια του Πούτιν, καθώς κάποιες πλευρές του χρεώνουν το «ναυάγιο» της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του στη Βουδαπέστη - κάτι που χρεώθηκε στην αδιάλλακτη στάση του Λαβρόφ που ώθησε τον Λευκό Οίκο να «παγώσει» τη σύνοδο.

