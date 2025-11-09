ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Γιατί οι αναλυτές ανεβάζουν το status και τον πήχη – «Πυλώνας» ανάπτυξης οι Παραχωρήσεις

Πώς βλέπουν τη συνέχεια για τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 5 εγχώριες και διεθνείς χρηματιστηριακές και εταιρείες αναλύσεων. Ποιοι βάζουν τον πήχη για τη μετοχή πάνω από τα 30 ευρώ. «Κοινός τόπος» η διαρκώς εντεινόμενη αναπτυξιακή δυναμική και η σημαντική ενίσχυση του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων. Η κατασκευή και τα άλλα assets.

Η πρόσφατη έκθεση της ResearchGreece, η οποία καταγράφει τη διαρκώς εντεινόμενη αναπτυξιακή δυναμική και τη σημαντική ενίσχυση του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (εμπλουτισμένο από πέρυσι με την «χρυσοφόρα» Αττική Οδό), ήταν η πέμπτη στη σειρά θετική ανάλυση τους τελευταίους μήνες για την εισηγμένη και η τέταρτη που βάζει την τιμή – στόχο για τη μετοχή στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Αθηνών στα επίπεδα άνω των 30 ευρώ.

Σχεδόν… κοινή συνισταμένη των αναλύσεων, μαζί με αυτές των Πειραιώς, Euroxx, Mediobanca και Wood, αποτελεί το πολλά υποσχόμενο, σε μελλοντικές ροές, έσοδα, μερίσματα και λειτουργική κερδοφορία, portfolio συμβάσεων παραχώρησης του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σε συνδυασμό με τον ισχυρό κατασκευαστικό «πυλώνα» με το ανεκτέλεστο που προσεγγίζει τα 9 δισ. ευρώ (με τα νέα projects), το «δυνατό» χρηματοοικονομικό προφίλ που δημιουργούν συνθήκες… ορατότητας για την εισηγμένη, όπως έχουμε αναφέρει, αλλά και τις ενεργειακές υποδομές.

Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, το μεγάλο αποτύπωμα σε παραχωρήσεις/ΣΔΙΤ που εξασφαλίζουν μακροχρόνιες ροές δείχνει να αποτελεί το πλέον βασικό «ατού» της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, χωρίς να υπολογίζεται, καθώς θα ενσωματωθεί στην πορεία, το «πακέτο» νενων μεγάλων συμβάσεων, όπως οι παραχωρήσεις σε ΒΟΑΚ, Εγνατία Οδό, εν συνεχεία στο Καστέλι (νέο αεροδρόμιο), ή οι «κρυφές» υπεραξίες από μελλοντικά projects όπως το IRC Ελληνικού, ενεργειακές υποδομές, έργα ύδρευσης / άρδευσης και άλλες επενδύσεις που θα έρθουν σε βάθος ετών.

Άλλωστε, πρόσφατα μόλις, η διοίκηση του ομίλου, μιλώντας σε αναλυτές, προϊδέασε για συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας καθώς, όπως ειπώθηκε, «στηρίζεται σε υψηλής ποιότητας και ανθεκτικά assets, αλλά θα έχει και συνέχεια, με πολλές επενδύσεις να εισέρχονται σε εμπορική λειτουργία».

Ο πήχης από την εταιρεία αναλύσεων ResearchGreece

Προ ημερών, λοιπόν, η ανεξάρτητη εταιρεία αναλύσεων ResearchGreece έσπευσε να ανεβάσει την τιμή-στόχο στα 30,6 ευρώ από 26,9 ευρώ, αναπροσαρμογή που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου άνω του 30% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Σύμφωνα με το report, η νέα αποτίμηση ενσωματώνει την έναρξη λειτουργίας της Αττικής Οδού, τη σημαντική πρόοδο των εργασιών στον Νέο Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτη, την εξασφάλιση της παραχώρησης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), τη στρατηγική συνεργασία με τη Motor Oil στον τομέα της ενέργειας, καθώς και τη διαρκή πρόοδο εργασιών στο ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα (IRC) στο Ελληνικό. Η μοναδική μεγάλη εξέλιξη που εκκρεμεί αφορά την έναρξη παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, η οποία τοποθετείται κατά το προσεχές διάστημα.

Η ResearchGreece εκτιμά ότι η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) θα διπλασιαστεί έως το 2028, με κύριους μοχλούς τις παραχωρήσεις της Αττικής Οδού και της Εγνατίας Οδού. Με βάση τις αναθεωρημένες προβλέψεις για τους κυκλοφοριακούς όγκους, οι εν λειτουργία παραχωρήσεις, η Εγνατία και το αεροδρόμιο στο Καστέλι, αποτιμώνται συνολικά σε 21 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή περίπου στο 90% της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης του Ομίλου.

Κατά τους αναλυτές, η Αττική Οδός θα εμφανίσει αύξηση της μέσης ετήσιας κυκλοφορίας κατά 3,5% το 2026, με το μέσο EBITDA να ξεπερνά τα 300 εκατ. ευρώ ετησίως. Η Εγνατία Οδός αναμένεται να αποφέρει μέσο EBITDA 190–475 εκατ. ευρώ μετά την πενταετή περίοδο κατασκευής, με μέσο περιθώριο 75%. Το αεροδρόμιο Καστελίου εκτιμάται ότι θα εξυπηρετεί 15–18 εκατ. επιβάτες ετησίως, με εκτιμώμενο EBITDA 100–160 εκατ. ευρώ. Η ResearchGreece αποτιμά τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 3,17 δισ. ευρώ, επισημαίνοντας ότι η αποτίμηση δεν περιλαμβάνει τον ΒΟΑΚ, το IRC του Ελληνικού και τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων και υδάτινων πόρων.

Τι «βλέπουν» οι Ιταλοί της Mediobanca

Μόλις στις αρχές Οκτωβρίου η Mediobanca ανέβαζε την πήχη για τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 30 ευρώ, από 28,80 ευρώ προηγουμένως. Όπως είχε αναφέρει η ιταλική τράπεζα Mediobanca, στον απόηχο του τότε conference call της διοίκησης του ομίλου, ανά τομείς δραστηριότητας, στους αυτοκινητοδρόμους η κυκλοφορία αναμένεται να αυξηθεί κατά περισσότερο από 3% για το σύνολο του χαρτοφυλακίου οδικών παραχωρήσεων στο δεύτερο εξάμηνο.

O κατασκευαστικός τομέας αναμένεται να εμφανίσει εξίσου ισχυρές επιδόσεις με το πρώτο εξάμηνο, με το περιθώριο κερδών προ φόρων (EBIT) να διατηρείται άνω του 7% τα επόμενα έτη, βάσει του υφιστάμενου ανεκτέλεστου. Επίσης, αναμένεται αύξηση στο ύψος των προς διανομή μερισμάτων.

Επιπλέον, πρόσθετη δημιουργία αξίας αναμένεται από τη νέα σύμπραξη (JV) με τη Motor Oil στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η συναλλαγή θα δημιουργήσει έναν παίκτη με ηγετική θέση στην αγορά ενέργειας, κρίσιμη μάζα, καθετοποίηση, ευελιξία και συνέργειες. Η αξία της συμμετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο JV εκτιμάται στα 530 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, η Mediobanca προχώρησε σε αναβάθμιση των εκτιμήσεων για τον κλάδο της κατασκευής (έσοδα +20% για το 2025 και διατηρήσιμο περιθώριο), για τους αυτοκινητοδρόμους, καθώς και για τη συναλλαγή με τη ΜΟΗ (από το 2026), καταλήγοντας σε αύξηση του EPS (κέρδη ανά μετοχή) κατά 14% σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις.

Οι Ιταλοί είχαν εκκινήσει κάλυψη τον Ιούνιο, και επρόκειτο για την πρώτη φορά που η Mediobanca - μία από τις μεγαλύτερες και πλέον εξειδικευμένες επενδυτικές τράπεζες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη - καλύπτει ελληνική μετοχή πέραν των συστημικών τραπεζών, τοποθετώντας τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον χάρτη των κορυφαίων ευρωπαϊκών παραχωρησιούχων.

Ενδεικτικό της εξειδίκευσής της στον τομέα των υποδομών είναι ότι την έκθεση για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υπέγραφε η ίδια ομάδα αναλυτών που καλύπτει διεθνώς και άλλες ομοειδείς εταιρείες, όπως οι γαλλικές Vinci και Eiffage, η ισπανική Ferrovial κ.α..

Η αναβάθμιση από την Πειραιώς

Σε αναβάθμιση της τιμής - στόχου της μετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχώρησε το καλοκαίρι η Πειραιώς Χρηματιστηριακή, ανεβάζοντάς την στα 31 ευρώ (από 25,20 προηγουμένως), σε συνέχεια της αναβάθμισης του ενεργειακού χαρτοφυλακίου μετά το στρατηγικό deal με την Motor Oil, τη νέα αποτίμηση του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων, που πλέον ανέρχεται στα 2,3 δισ., αλλά και της ισχυρής κερδοφορίας της κατασκευής.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η άσκηση αποτίμησης Sum Of The Parts δίνει μια αξία 3,2 δισ. (μετά από ένα 10% holding discount) που οδηγεί την τιμή στόχο στα 31 ευρώ ανά μετοχή. Η αξία των παραχωρήσεων εκτιμάται στα 2,3 δισ., εκ των οποίων τα 1,8 δισ. ευρώ προέρχονται από τους αυτοκινητοδρόμους (μη συμπεριλαμβανομένου του BOAK) και με την αξία της συμμετοχής στην Αττική Οδό (90%) να ανέρχεται στα 974 εκατ. ευρώ. Η κατασκευή αποτιμάται στα 0,87 δισ. ευρώ σε συνέχεια των δυνατών ταμειακών ροών και της υψηλής ποιότητας του ανεκτέλεστου. Τέλος στα 0,6 δισ. ευρώ αποτιμάται ο τομέας ενέργειας μετά το στρατηγικό deal με την Motor Oil.

Σε επίπεδο εκτιμήσεων, οι συνολικές πωλήσεις για το 2025 αναμένοντα στα 3,5 δισ. ευρώ με το EBITDA στα 605 εκατ. και τα καθαρά κέρδη στα 136 εκατ. ευρώ. Για το 2026 (και ενοποιώντας με την μέθοδο της καθαρής θέσης πλέον τον τομέα ενέργειας), οι πωλήσεις εκτιμώνται στα 2,4 δισ. ευρώ, με το EBITDA στα 612 εκατ. και τα καθαρά κέρδη στα 195 εκατ. ευρώ. Για το 2028-29 τα EBITDA του Ομίλου εκτιμώνται περίπου στα 800 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη περίπου στα 300 εκατ. ευρώ.

Τι «έβλεπε» η Euroxx για την «κρυμμένες» υπεραξίες

Λίγο νωρίτερα, τον Μάιο που μας πέρασε η Euroxx σε ανάλυσή της είχε προλάβει να ανεβάσει την τιμή – στόχο στα 28 ευρώ από 26 ευρώ πριν. Κατά την Euroxx Research, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι κατάλληλα τοποθετημένη για να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που προσφέρει ο τομέας των υποδομών στην Ελλάδα, διαθέτοντας ελκυστική αποτίμηση (EV/EBITDA 8,2x βάσει των εκτιμώμενων μεγεθών για το 2028), ενώ η χρηματιστηριακή κάνει λόγο για «σημαντική κρυμμένη αξία στη μετοχή».

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η συμβολή της Αττικής Οδού (που ενοποιήθηκε με τον Όμιλο τον Οκτώβριο του 2024) αναμένεται να ενισχύσει τα EBITDA των παραχωρήσεων, ξεπερνώντας τα 200 εκατ. ευρώ έως το 2028. Επιπλέον, η Εγνατία Οδός εκτιμάται ότι, από τις αρχές του 2026, θα συνεισφέρει με λειτουργικά κέρδη 86 εκατ. ευρώ. Αν συνυπολογιστούν οι συμμετοχές σε Ολυμπία Οδό, IRC και Καστέλι, τα συνολικά EBITDA των παραχωρήσεων εκτιμάται ότι θα υπερβούν τα 600 εκατ. ευρώ το 2028.

Πάντως, η Euroxx επανήλθε πρόσφατα δίνοντας τιμή-στόχο στα 34 ευρώ, από 28 ευρώ προηγουμένως. Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, ο όμιλος αποτελεί ένα από τα «best plays» για όσους αναζητούν αποδόσεις από το αναπτυξιακό κύμα στις υποδομές, με «κρυμμένη αξία» και σημαντικά περιθώρια ανόδου σε έργα-ορόσημα, όπως ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) και οι νέες μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων (χωρίς να συνυπολογιστούν τα έργα που αναμένεται να προκηρυχθούν προσεχώς).

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Euroxx για το 2028, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τη σταδιακή ωρίμανση των μεγάλων παραχωρήσεων αυτοκινητοδρόμων, η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαπραγματεύεται με EV/EBITDA 8,7x. Εφόσον συμπεριληφθεί το αναλογούν EBITDA από τις συμμετοχές -με κυριότερη το joint venture με τη Motor Oil-, ο δείκτης υποχωρεί στο 6,9x, επίπεδο που θεωρείται ιδιαίτερα ελκυστικό.

Η εκτίμηση της Wood

Στις αρχές του έτους, τον Μάρτιο, η Wood είχε ήδη βάλει την τιμή – στόχο στα 27 ευρώ σε σχετική της ανάλυση, λέγοντας ότι το προφίλ κερδοφορίας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έγινε πιο «επιθετικό», με την πώληση της Τέρνα Ενεργειακή και την ακόμα πιο δυναμική είσοδο του Ομίλου στις παραχωρήσεις με την υπογραφή δύο εμβληματικών συμβάσεων: της Αττικής Οδού και της Εγνατίας Οδού. Αυτή η στρατηγική αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) και των καθαρών κερδών με μέσο ρυθμό αύξησης (CAGR) 14% και 11% αντίστοιχα, για την περίοδο 2024-2028.

Οι παραχωρήσεις αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τον Όμιλο, με τον κλάδο να αναμένεται να εμφανίσει EBITDA ύψους 600 εκατ. ευρώ το 2028, από 200 εκατ. ευρώ το 2024, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 70% του συνολικού EBITDA.