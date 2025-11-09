Κίνα: Ανέστειλε την απαγόρευση εξαγωγής ορισμένων σπάνιων γαιών προς τις ΗΠΑ

Ορυκτά όπως γάλλιο, γερμάνιο, αντιμόνιο πλέον μπορούν να αποσταλούν στις ΗΠΑ.

Η Κίνα ανέστειλε την απαγόρευση έγκρισης εξαγωγών «διπλής χρήσης» προϊόντων που σχετίζονται με γάλλιο, γερμάνιο, αντιμόνιο και υπερσκληρά υλικά προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το υπουργείο Εμπορίου την Κυριακή.

Η αναστολή τίθεται σε ισχύ από την Κυριακή και θα διαρκέσει έως τις 27 Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου.

Το υπουργείο είχε ανακοινώσει την απαγόρευση τον Δεκέμβριο του 2024.

Παράλληλα, ανέστειλε και τους αυστηρότερους ελέγχους τελικού χρήστη και σκοπού τελικής χρήσης για τις εξαγωγές γραφίτη διπλής χρήσης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι είχαν ανακοινωθεί μαζί με την απαγόρευση.

Η Κίνα ανακοίνωσε την Παρασκευή την αναστολή και άλλων περιορισμών στις εξαγωγές που είχαν επιβληθεί στις 9 Οκτωβρίου, συμπεριλαμβανομένων των διευρυμένων περιορισμών σε ορισμένα υλικά σπάνιων γαιών και υλικά μπαταριών λιθίου.

Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, είχαν προηγουμένως συμφωνήσει να μειώσουν τους δασμούς και να αναστείλουν άλλα εμπορικά μέτρα για ένα έτος.