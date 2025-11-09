Ουκρανία: Επτά νεκροί από μαζικές ρωσικές επιθέσεις που είχαν στόχο ενεργειακές υποδομές

Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι ζητεί άσκηση πίεσης στη Μόσχα με περισσότερες κυρώσεις.

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις μαζικές ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και πυραύλους σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, κατά τις οποίες τέθηκαν επίσης στο στόχαστρο υποσταθμοί που τροφοδοτούν με ηλεκτρικό ρεύμα δύο πυρηνικούς σταθμούς, δήλωσαν χθες, Σάββατο, Ουκρανοί αξιωματούχοι.

«Η Ρωσία έβαλε ξανά στο στόχαστρο υποσταθμούς που ηλεκτροδοτούν τους πυρηνικούς σταθμούς του Χμελνίτσκι και του Ρίβνε», σημείωσε σε ανάρτησή του στο X ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα.

«Δεν πρόκειται για κατά λάθος, αλλά για καλά σχεδιασμένα πλήγματα. Η Ρωσία θέτει εσκεμμένα σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη», σημείωσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες ότι η Ρωσία εξαπέλυσε πάνω από 450 drones και πυραύλους κατά της Ουκρανίας.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν στην πόλη Ντνίπρο όταν ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε πολυκατοικία στην μεγάλη αυτή πόλη στην κεντροανατολική Ουκρανία. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης στη νοτιοανατολική περιφέρεια Ζαπορίζια και ένας στην περιφέρεια του Χαρκόβου, βορειότερα, σύμφωνα με περιφερειακούς αξιωματούχους.

Ενεργειακές εγκαταστάσεις στις περιφέρειες του Κιέβου, της Πολτάβα και του Χαρκόβου υπέστησαν ζημιές, αφήνοντας χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και νερό, σημείωσε παράλληλα η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο. Αξιωματούχοι στην Πολτάβα δήλωσαν ότι χρησιμοποιήθηκαν γεννήτριες για να διασφαλιστεί η υδροδότηση.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας είχε ανακοινώσει νωρίτερα χθες ότι εξαπέλυσε «μαζική επίθεση με υψηλής ακρίβειας και μεγάλου βεληνεκούς όπλα από αέρος, ξηράς και θαλάσσης» σε εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων και εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και ενέργειας σε απάντηση στα πλήγματα του Κιέβου στη Ρωσία.

Σταθεροποιήθηκε το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος

Η υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας Σβιτλάνα Χριντσούκ δήλωσε ότι συνεργεία έκτακτης ανάγκης σταθεροποίησαν το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά προειδοποίησε τους καταναλωτές πως περαιτέρω διακοπές ρεύματος είναι απαραίτητες για να επιτρέψουν να προχωρήσουν οι εργασίες μετά τις επιθέσεις.

«Αξιολογούμε τις συνέπειες και συντονίζουμε τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε για να βρεθούν εναλλακτικές πηγές ρεύματος ώστε να διασφαλίσουμε ότι ο κόσμος θα έχει ξανά ρεύμα και θέρμανση», σημείωσε η Χριντσούκ σε εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο.

«Δύσκολα μπορούμε να θυμηθούμε τόσο μεγάλο αριθμό απευθείας πληγμάτων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις από τότε που άρχισε η εισβολή» των ρωσικών δυνάμεων, σημείωσε επίσης σε δηλώσεις της στο δίκτυο United News.

Η νύχτα αυτή ήταν «μια από τις χειρότερες» από τότε που άρχισε η ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022 στην Ουκρανία, τόνισε εξάλλου η υπουργός Ενέργειας.

Ειδησεογραφικά δελτία και ανεπίσημοι λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ότι οι διακοπές ρεύματος συνεχίζονταν σε τουλάχιστον δύο περιφέρειες –σε αυτές του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, και της Πολτάβα στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Η κρατική εταιρεία ενέργειας Tsentrenergo ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις αυτές ήταν οι μεγαλύτερες που έχουν γίνει στις εγκαταστάσεις της από την έναρξη του πολέμου το 2022 και ότι σταμάτησε τη λειτουργία στις μονάδες της στις περιφέρειες του Κιέβου και του Χαρκόβου.

«Ούτε ένας μήνας δεν έχει περάσει από την τελευταία επίθεση και ο εχθρός έπληξε τώρα όλη μας την ενεργειακή ικανότητα ταυτοχρόνως. Οι σταθμοί φλέγονται!», σημείωσε στην ανακοίνωσή της η Tsentrenergo, η οποία παράγει περίπου το 8% της ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας.

«Η παραγωγή μας είναι τώρα μηδενική», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι ζητεί άσκηση πίεσης με περισσότερες κυρώσεις

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι πρέπει να ενισχυθεί η πίεση από κυρώσεις.

«Για κάθε πλήγμα της Μόσχας σε ενεργειακές υποδομές –που αποσκοπεί να βλάψει τους απλούς ανθρώπους πριν από τον χειμώνα—θα πρέπει να υπάρχει απάντηση με κυρώσεις που θα βάζουν στο στόχαστρο όλη τη ρωσική ενέργεια, χωρίς εξαιρέσεις», τόνισε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram.

Ο Σιμπίχα ζήτησε έκτακτη σύνοδο του διοικητικού συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) και κάλεσε την Κίνα και την Ινδία να ασκήσουν πιέσεις στη Ρωσία για να σταματήσει τις επιθέσεις σε εγκαταστάσεις στις οποίες υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί «ένα καταστροφικό συμβάν».

Από τότε που εισέβαλε στην Ουκρανία, η Ρωσία επιτίθεται στον ενεργειακό τομέα καθώς αυξάνεται η ανάγκη για θέρμανση. Σε διάστημα δύο μηνών έχει επιτεθεί σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου 9 φορές, σύμφωνα με την ουκρανική κρατική εταιρεία Naftogaz. Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν επίσης την προέλασή τους στο πεδίο των μαχών τις τελευταίες εβδομάδες. Η Μόσχα ανακοίνωσε χθες ότι οι δυνάμεις της κέρδισαν έδαφος γύρω από τις πόλεις Ποκρόφσκ και Κουπιάνσκ και ότι κατέλαβαν μικρό χωριό στην ανατολική Ουκρανία.

Το Κίεβο από την πλευρά του ενέτεινε τα πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους εντός της Ρωσίας, πλήττοντας διυλιστήρια πετρελαίου, αποθήκες και εφοδιαστικούς κόμβους, που δηλώνει ότι τροφοδοτούν την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου. Οι επιθέσεις αυτές γίνονται, σύμφωνα με το Κίεβο, σε νόμιμη αυτοάμυνα στον πόλεμο που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι 406 ρωσικά drones και 9 πύραυλοι καταρρίφθηκαν τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο, και ότι 26 ρωσικοί πύραυλοι και 52 drones έπληξαν 25 τοποθεσίες στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ