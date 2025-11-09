Ταγαράς : Σε πλήρη εξέλιξη η εθνική προσπάθεια πολεοδομικής και χωροταξικής μεταρρύθμισης

Με τα εργαλεία αυτά, δίνεται επιτέλους διέξοδος με ασφάλεια δικαίου, χωρίς να ακυρώνονται άδειες, σε ένα καθαρό και διαφανές περιβάλλον, όπου όλοι θα γνωρίζουν τι επιτρέπεται και τι όχι, αναφέρει ο ΥΦΥΠΕΝ.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη εθνική προσπάθεια με στόχο την οργάνωση του χώρου υπογραμμίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς. Αναφέρθηκε στη μεγάλη πολεοδομική και χωροταξική μεταρρύθμιση σύνταξης των Περιφερειακών και Τοπικών Πολεοδομικών σχεδίων της επικράτειας κάνοντας λόγο για ένα ιστορικής σημασίας εγχείρημα που δεν έχει ξαναγίνει στη χώρα μας.

Χαρακτήρισε τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου ως ένα εγχείρημα που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά και τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες ανέδειξαν νέες παραμέτρους που επηρεάζουν τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. «Όλα όσα εξελίσσονται πρέπει να είναι συγκεκριμένα, ασφαλή και να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο από όλους», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί πλέον να υπάρχουν γκρίζες ζώνες και εκκρεμότητες.

Κεντρικά εργαλεία σε αυτή τη διαδικασία είναι τα Τοπικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, καθώς και οι χαρακτηρισμοί των δρόμων ως κοινοχρήστων, που θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά, ώστε να δοθεί οριστική λύση σε ιστορικά προβλήματα οικοδομησιμότητας για το 70% της ελληνικής επικράτειας.

«Με τα εργαλεία αυτά, δίνεται επιτέλους διέξοδος με ασφάλεια δικαίου, χωρίς να ακυρώνονται άδειες, σε ένα καθαρό και διαφανές περιβάλλον, όπου όλοι θα γνωρίζουν τι επιτρέπεται και τι όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, όπως έκανε γνωστό, μέσα στο 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταγραφή των υπαρχόντων δρόμων που θα χαρακτηριστούν κοινόχρηστοι μέσω Προεδρικού Διατάγματος, διαδικασία που, για πρώτη φορά, προχωρά με πλήρη τεκμηρίωση και δυνατότητα διορθώσεων. Παράλληλα, εξετάζεται η αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ), καθώς σήμερα μόλις το 56% των δήμων διαθέτει σχετικές υπηρεσίες — και από αυτές, το ένα τρίτο υπολειτουργεί.

Όπως σημείωσε ο κ. Ταγαράς, «στόχος είναι μια ουσιαστική αλλαγή και όχι απλώς η απλοποίηση της διαδικασίας, η επιτάχυνση, η ψηφιοποίηση και η εξασφάλιση του κράτους δικαίου, ώστε οι επενδυτές να ασχολούνται μόνο με το ρίσκο της επένδυσης και όχι με τον φόβο της ακυρότητας».

Σε αυτή τη λογική, δρομολογείται η απλοποίηση του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, η κωδικοποίηση της νομοθεσίας, η ψηφιοποίηση των αρχείων των πολεοδομιών και η διασύνδεση των συστημάτων για τους ελέγχους αδειών. Ο κος Ταγαράς σημείωσε ότι σύντομα θα επεκταθεί ο έλεγχος από ελεγκτές δόμησης πέραν των κατασκευών και στις μελέτες των κτιριακών έργων. Παράλληλα υπογράμμισε ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η εφαρμογή του νέου μηχανισμού για τον έλεγχο του δομημένου περιβάλλοντος και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης με τη χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Τόνισε ακόμη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη και δρομολογούνται έργα αστικών αναπλάσεων συνολικού προϋπολογισμού άνω του 1,5 δις ευρώ, ενώ όπως είπε στελεχώνεται η Κεντρική Υπηρεσία Δόμησης (ΚΥΔΟΜ), με στόχο να μπει τέλος στις αυθαιρεσίες και να περιοριστούν οι αστοχίες του παρελθόντος, μέσα από εργαλεία μιας νέας εποχής για τον πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ