Άνοδος 40% για την Gemini την πρώτη μέρα διαπραγμάτευσης στη Wall Street

Ενισχύθηκε πάνω από 40% η μετοχή της Gemini, αφότου η εταιρεία διαχείρισης ανταλλακτηρίων άντλησε 425 εκατ. δολάρια κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης στην Wall Street.

Όπως μεταδίδει το CNBC, η μετοχή άνοιξε στα 37,01 δολάρια στο Χρηματιστήριο Nasdaq, όταν η τιμή έναρξης στην αρχική δημόσια προσφορά είχε οριστεί στα 28 δολάρια.

Η εταιρεία με έδρα τη Νέα Υόρκη έθεσε την τιμή της μετοχής αργά την Πέμπτη πάνω από το αναμενόμενο εύρος της εβδομάδας που κυμαινόταν μεταξύ 24 και 26 δολαρίων, αποτιμώντας την εταιρεία στα 3,3 δισ. δολάρια πριν την έναρξη των συναλλαγών.

Η Gemini, η οποία λειτουργεί κυρίως ως ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, ιδρύθηκε από τους αδελφούς Winklevoss το 2014 και διαχειριζόταν περισσότερα από 21 δισ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία στην πλατφόρμα της έως τα τέλη Ιουλίου. Σύμφωνα με τα έγγραφα που κατέθεσε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Gemini σημείωσε καθαρή ζημία 159 εκατ. δολαρίων το 2024, ενώ το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους έχασε 283 εκατ. δολάρια.

Η εταιρεία προσφέρει επίσης stablecoin που υποστηρίζεται από το αμερικανικό δολάριο, πιστωτικές κάρτες με πρόγραμμα ανταμοιβών με κρυπτονομίσματα και υπηρεσία θεματοφυλακής για ιδρύματα.

Οι αδελφοί Winklevoss ήταν από τους πρώτους επενδυτές σε Bitcoin και οι πρώτοι δισεκατομμυριούχοι σε bitcoin και υποστηρίζουν ότι το bitcoin είναι ένα ανώτερο περιουσιακό στοιχείο σε σχέση με το χρυσό. Μάλιστα, την Παρασκευή το πρωί, εξέφρασαν στο CNBC ότι εκτιμούν ότι η τιμή του θα φτάσει το 1 εκατομμύριο δολάρια σε δέκα χρόνια.

Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Image