Trade Estates: AMK με δωρεάν διανομή μετοχών – Στα 7,8 εκατ. ευρώ το προμέρισμα

Διανέμει 603.271 νέες μετοχές σε στελέχη και συνεργάτες η Trade Estate. Τι αναφέρει η απόφαση για το προσωρινό μέρισμα.

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 965.233,60 ευρώ με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους διανεμητών αποθεματικών και έκδοση 603.271 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,60 ευρώ της κάθε μετοχής αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Trade Estates κατά τη συνεδρίαση της 8ης Δεκεμβρίου 2025 και κατά ρητή εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

Δυνάμει της εν λόγω απόφασης, εκδόθηκαν 603.271 νέες, κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,60 Ευρώ εκάστη, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη που κατέχουν θέση ευθύνης και συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία σε σταθερή βάση, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι οι μέτοχοι της Εταιρείας δεν είχαν δικαίωμα προτίμησης στην εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, καθώς αυτή πραγματοποιήθηκε μέσω κεφαλαιοποίησης του ως άνω αποθεματικού και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ενώ επιπλέον δεν απαιτείται μεταγενέστερη πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης κατ’ άρθρο 20 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

Για την έκδοση των ως άνω μετοχών δεν απαιτήθηκε δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, καθώς εμπίπτει στην εξαίρεση του άρθρου παρ. 4 περ. (θ) και του άρθρου 1 παρ. 5 περ. (η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129. Οι 603.271 εκδοθείσες νέες μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,50% του αριθμού των μετοχών της ίδιας κατηγορίας που είναι ήδη εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Μετά την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται πλέον στο ποσό των 193.811.267,20 ευρώ διαιρούμενο σε 121.132.042 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,60 ευρώ της κάθε μετοχής. Στις 18 Δεκεμβρίου 2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 5770083, η με αρ. πρωτ. 3920382ΑΠ/18.12.2025 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών, Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε., της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Γενική Διεύθυνση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή του ΥΠΑΝ, όπου εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 22 Δεκεμβρίου 2025 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των ανωτέρω νέων δωρεάν μετοχών. Οι νέες μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ από 29/12/2025, ενώ η τιμή εκκίνησής τους θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον σχετικό Κανονισμό, σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 26 Απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στη μερίδα του δικαιούχου στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Παράλληλα, το καθαρό ποσό του προσωρινού μερίσματος για την εταιρική χρήση 2025 παραμένει στα €0,065 ευρώ ανά μετοχή – ως αρχικά είχε ανακοινωθεί στις 18 Νοεμβρίου 2025 ενώ θα είναι προσαυξημένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχονται κατά την ημερομηνία αποκοπής (ex-dividend date), ήτοι θα ανέρχεται σε €0,06509063. Τέλος, το συνολικό καθαρό ποσό του προσωρινού μερίσματος χρήσης θα ανέλθει στα €7.873.582,73.