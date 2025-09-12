Metlen: Στον δρόμο για ισχυρό β’ εξάμηνο και επίτευξη στόχων

Ένα ισχυρό β' εξάμηνο «βλέπουν» οι αναλυτές για την Metlen με βάση το guidance της εταιρείας για το 2025.

Ένα ισχυρό β' εξάμηνο «βλέπουν» οι αναλυτές για την Metlen με βάση και το guidance της εταιρείας για το 2025.

Η Metlen ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2025, με τα έσοδα να φτάνουν τα 3,6 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 45% σε σχέση με πέρσι. Το EBITDA ανήλθε σε 445 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 6%, κυρίως λόγω έκτακτου γεγονότος στη μονάδα M Power Projects, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 254 εκατ. ευρώ. Παρά το προσωρινό πλήγμα, η διοίκηση επαναβεβαίωσε το guidance για το 2025, με ισχυρό Β’ εξάμηνο και το μακροπρόθεσμο στόχο για διπλασιασμό του EBITDA στα 1,9-2,08 δισ. ευρώ, όπως είχε ανακοινωθεί στο Capital Markets Day.

Σημαντικό στοιχείο είναι ότι η εταιρεία διατηρεί ισχυρό cash flow και περιορισμένο CAPEX στο δεύτερο εξάμηνο, ενώ συνεχίζει την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων σε κρίσιμους τομείς όπως η άμυνα, τα κρίσιμα μέταλλα και η κυκλική οικονομία.

Berenberg: Σε τροχιά για επίτευξη στόχου

Η Berenberg χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου της Metlen ως κάτω του consensus, κυρίως λόγω του έκτακτου πλήγματος στη M Power Projects. Το EBITDA ανήλθε σε 445 εκατ. ευρώ (-6% σε σχέση με πέρυσι), ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 254 εκατ. ευρώ (-10%). Ωστόσο, εξαιρώντας το one-off, το EBITDA των βασικών ενεργειακών τμημάτων θα είχε φτάσει τα 577 εκατ. ευρώ (+22%), με ισχυρή ανάπτυξη στη M Renewables (+54%), στην M Energy Generation & Management (+17%) και σχεδόν τριπλασιασμό των κερδών Trading & Supply. Η Berenberg τονίζει ότι η εταιρεία παραμένει σε τροχιά για επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων EBITDA 1,9-2,08 δισ. ευρώ, όπως είχε παρουσιαστεί στο Capital Markets Day.

NBG: Θετική προοπτική για το δεύτερο εξάμηνο

Η NBG αναφέρει ότι η Metlen παρουσίασε έσοδα 3,608 δισ. ευρώ, EBITDA 445 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 254 εκατ. ευρώ, κάτω από τις εκτιμήσεις, λόγω της ζημίας 132 εκατ. ευρώ στη M Power Projects (MPP), σχετιζόμενης με το έργο Protos στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εξαιρώντας το one-off, οι επιδόσεις των Ανανεώσιμων Πηγών και του Utility τμήματος ήταν ρεκόρ. Η NBG αναμένει ισχυρή ανάκαμψη EBITDA στο Β’ εξάμηνο λόγω της ανάπτυξης σε Ελλάδα και διεθνή έργα ΑΠΕ, της υψηλής κερδοφορίας από παραγωγή και της ενίσχυσης της Protergia.

Piraeus: Guidance 2025 και νέα έργα

Η Piraeus τονίζει ότι η Metlen επιβεβαιώνει το guidance για EBITDA >1 δισ. ευρώ το 2025, ακόμη και με το one-off των 132 εκατ. ευρώ. Ο CEO Mytilineos χαρακτήρισε τη ζημία ως μεμονωμένο γεγονός και προανήγγειλε δύο νέα έργα μπαταριών στην Ελλάδα και στην περιοχή. Η Metka αναμένεται να καταγράψει EBITDA ~100 εκατ. ευρώ φέτος και 150 εκατ. ευρώ το 2026, με πιθανή εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2026, εφόσον οι συνθήκες παραμείνουν ευνοϊκές. Το CAPEX αναμένεται να διαμορφωθεί λίγο πάνω από 0,5 δισ. ευρώ για το σύνολο της χρονιάς, με περιορισμένες επενδύσεις στο δεύτερο εξάμηνο.

Axia: Ανάκαμψη στο Β’ εξάμηνο

Η Axia σημειώνει ότι η έκτακτη ζημία 132 εκατ. ευρώ στην M Power Projects θα έχει περιορισμένο αντίκτυπο στο συνολικό EBITDA του 2025 (~1,16 δισ. ευρώ), με καθαρά κέρδη ~600 εκατ. ευρώ. Η ανάπτυξη στο δεύτερο εξάμηνο αναμένεται από τη M Renewables (με πωλήσεις στην Ευρώπη και asset rotation στη Χιλή), την καλή απόδοση Generation και Supply & Trading, τη βελτίωση κερδοφορίας Customer Solutions και την άνοδο EBITDA στο Infrastructure & Concessions (100 εκατ. ευρώ από 31 εκατ. στο α’ εξάμηνο). Επίσης, προχωρούν τα έργα άμυνας, η πιλοτική μονάδα circular metals και οι επενδύσεις σε gallium και alumina.

Pantelakis: Στοχευμένη στρατηγική και medium-term outlook

Ο CEO Ευάγγελος Μυτιληναίος επαναβεβαίωσε τον στόχο για EBITDA άνω του 1 δισ. ευρώ το 2025 και 2 δισ. ευρώ μεσοπρόθεσμα. Το one-off 132 εκατ. ευρώ στα EPC projects ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος τρίτων και χρεοκοπίας υπεργολάβου, χωρίς περαιτέρω επιπτώσεις στο υπόλοιπο της χρονιάς. Το χαρτοφυλάκιο RES παραμένει σταθερό, ενώ δύο μεγάλα έργα μπαταριών θα ανακοινωθούν σύντομα. Το τμήμα Υποδομές & Παραχωρήσεις αναμένεται να φτάσει EBITDA ύψους 150 εκατ. ευρώ το 2026, με πιθανή εισαγωγή του βραχίονα παραχωρήσεων στο ΧΑ. Στον τομέα της άμυνας, τα εργοστάσια στον Βόλο προχωρούν κανονικά, με το τρίτο να αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του στο α' τρίμηνο του 2026 και το τέταρτο το β' εξάμηνο του 2027, ενώ το πέμπτο θα ανακοινωθεί σύντομα.

Beta: Σταθερή ανάπτυξη χωρίς το one-off

Η Beta τονίζει ότι, εξαιρώντας τη ζημία της M Power Projects, το EBITDA θα είχε φτάσει 577 εκατ. ευρώ (+23% σε ετήσια βάση). Η M Renewables σημείωσε ρεκόρ κερδοφορίας (221 εκατ. ευρώ EBITDA), το ανεκτέλεστο της Metka ξεπερνά το 1,4 δισ. ευρώ, ενώ η Protergia προχωρά προς μερίδιο αγοράς 30%. Ισχυρή ανάπτυξη παρατηρείται στην Integrated Energy Utility και Supply & Trading, ενώ η πιλοτική μονάδα Circular Metals αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο.

Optima: Θετικό Β’ εξάμηνο και CAPEX

Η Optima αναφέρει ότι η Metlen παραμένει σε τροχιά επίτευξης εκτιμήσεων για το 2025, με ισχυρές επιδόσεις σε M Renewables, Integrated Energy Utility και Metka Construction. Η πώληση assets στην Αυστραλία και τα έργα μπαταριών δημιουργούν προοπτικές ισχυρού Β’ εξαμήνου, ενώ το CAPEX για το 2025 διατηρείται γύρω από 0,5 δισ. ευρώ.

Alpha: Σταθερότητα και cash flow

Η Alpha τονίζει ότι η εταιρεία διατηρεί σταθερότητα παρά το one-off, με ισχυρή ανάπτυξη στα ενεργειακά τμήματα και διατήρηση ισχυρού cash flow, ιδιαίτερα στο δεύτερο εξάμηνο. Η ανάπτυξη των έργων M Power Projects προχωρά με νέο χρονοδιάγραμμα, χωρίς να επηρεάζει την κύρια δραστηριότητα.

Eurobank & Euroxx: Επιβεβαίωση guidance και στρατηγικές επενδύσεις

Και οι δύο οίκοι αναφέρουν ισχυρή ανάπτυξη M Renewables, ολοκλήρωση πώλησης στην Αυστραλία, στόχο 30% μερίδιο Protergia και περιορισμένο CAPEX στο Β’ εξάμηνο. Η Euroxx επισημαίνει την ανάπτυξη μεταλλουργίας και circular metals, ενώ η Eurobank τονίζει τις στρατηγικές επενδύσεις σε άμυνα και κρίσιμα μέταλλα. Το EBITDA εκτιμάται >1 δισ. ευρώ για το 2025, διατηρώντας σταθερό medium-term outlook για 1,9-2,1 δισ. ευρώ.