ΔΕΠΑ Εμπορίας: Ξεκινά η κατασκευή φωτοβολταϊκών 500 MW – Επιπλέον αντισταθμιστικά

Οι εταιρείες ΤΕΡΝΑ – AKTOR ανάδοχοι των διαγωνισμών για την κατασκευή των πάρκων 400 MW στην Κοζάνη και 100 MW στα Φάρσαλα. Σύντομα οι συζητήσεις με τον Δήμο Βοΐου για επιπλέον πρωτοβουλίες από την εταιρεία για αρωγή της τοπικής κοινωνίας, πέρα από όσα προβλέπει η νομοθεσία.

Σε φάση κατασκευής μπαίνουν τα φωτοβολταϊκά συνολικής ισχύος 500 MW, που θα αναπτύξει η ΔΕΠΑ Εμπορίας σε Κοζάνη και Φάρσαλα. Και τα δύο cluster, ισχύος 400 και 100 MW αντίστοιχα, θα κατασκευαστούν από την κοινοπραξία των εταιρειών ΤΕΡΝΑ – AKTOR, οι οποίες επικράτησαν στους σχετικούς διαγωνισμούς.

Πρόκειται για τα πρώτα έργα ΑΠΕ που υλοποιεί η εταιρεία, με τα οποία επομένως πραγματοποιεί την είσοδό της στον τομέα ανανεώσιμων πηγών. Όσον αφορά τα ηλιακά πάρκα 400 MW στη Δυτική Μακεδονία, έχει ήδη εγκατασταθεί εργολάβος στα πρώτα πάρκα 50 MW. Όσον αφορά τα υπόλοιπα πάρκα 350 MW, η κατασκευή τους θα ξεκινήσει αφότου προηγηθεί συνάντηση της εταιρείας με τον Δήμο Βοΐου (στην επικράτεια του οποίου βρίσκονται οι εκτάσεις) ώστε να συζητηθούν τα επιπλέον αντισταθμιστικά που θέλει να παράσχει η ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Τα αντισταθμιστικά αυτά θα προστεθούν στις ωφέλειες που προβλέπει ο νόμος προς τις τοπικές κοινωνίες, από τους επενδυτές ΑΠΕ. Μάλιστα, σε έργα αυτού του μεγέθους οι ωφέλειες αθροίζουν ποσά που ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ και τα οποία αξιοποιούνται για την κατασκευή έργων όπως είναι γέφυρες ή πλατείες. Ωστόσο, σκοπός της ΔΕΠΑ Εμπορίας είναι να αναλάβει επιπλέον πρωτοβουλίες για αρωγή της τοπικής κοινωνίας, πέρα από όσα προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο.

Προσθήκη μπαταριών

Μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα, θα είναι έτοιμη η έναρξη κατασκευής και των ηλιακών πάρκων στα Φάρσαλα. Ο χρόνος κατασκευής όλου του χαρτοφυλακίου προσδιορίζεται στα ένα με δύο χρόνια, διάστημα εντός του οποίου θα κλειδώσει η ΔΕΠΑ Εμπορίας τον τρόπο εμπορικής εκμετάλλευσης της «πράσινης» παραγωγής.

Μία αρχική σκέψη είναι να συναφθεί μακροχρόνιο διμερές συμβόλαιο (PPAs) με τη «Φυσικό Αέριο», θυγατρική της ΔΕΠΑ Εμπορίας η οποία δραστηριοποιείται στη λιανική ρεύματος (πέρα από τη λιανική αερίου).

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία έχει λάβει από την ΕΤΕπ δάνειο ύψους 390 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων. Στόχος της εταιρείας είναι να αναπτύξει συνολικά περίπου 800 MW ανανεώσιμης ενέργειας, ισοδύναμης με την ενέργεια που χρειάζονται 278.000 νοικοκυριά για ένα έτος.

Κινήσεις καθετοποίησης

Η είσοδος στις ΑΠΕ αποτελεί μία από τις κινήσεις της ΔΕΠΑ Εμπορίας για περαιτέρω καθετοποίηση, καθώς η εταιρεία ετοιμάζεται να πάρει θέση και στη θερμοηλεκτρική παραγωγή. Προς αυτή την κατεύθυνση, πέρα από τη συμμετοχή στην κατασκευή της νέας μονάδας αερίου στην Αλεξανδρούπολη, η εταιρεία συμμετέχει επίσης στο σχέδιο για έναν καινούριο σταθμό CCGT στη Λάρισα.

Μάλιστα, όπως έγραψε πρόσφατα το Insider.gr, ήδη βρίσκεται στον αέρα ο διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου, με την προθεσμία υποβολής προσφορών να εκπνέει στις 15 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδιαφέρον για το έργο (έχοντας λάβει τα τεύχη δημοπράτησης) έχουν δείξει τρεις Έλληνες κατασκευαστές και ένας διεθνής κολοσσός. Εκτιμάται ότι προσφορές θα υποβληθούν τουλάχιστον από τρεις κατασκευαστές.

Υπενθυμίζεται ότι η κοινοπραξία αποτελεί σύμπραξη της ΔΕΠΑ Εμπορίας (που απέκτησε το 35% τον περασμένο Μάιο), της ισραηλινών συμφερόντων Clavenia Ltd (38,5%), της EUSIF Larissa (6,5%) και της Volton (10%). Στόχος είναι η Τελική Επενδυτική Απόφαση να ληφθεί το αργότερο τον Ιανουάριο, για να ξεκινήσει να υλοποιείται το έργο.

Η θερμική μονάδα στη Λάρισα

Στόχος είναι η μονάδα να ολοκληρωθεί το αργότερο στο τέλος του 2028, και ιδανικά ακόμη νωρίτερα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στο συμβόλαιο με τον ανάδοχο θα προβλέπεται πριμ, στην περίπτωση που η μονάδα ολοκληρωθεί συντομότερα από το προβλεπόμενο χρονικό ορόσημο.

Με την ακόμη πιο άμεση ολοκλήρωση του έργου, η κοινοπραξία θα εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι ακόμη βασικές υπηρεσίες για το ηλεκτρικό σύστημα θα προσφέρονται αποκλειστικά από τις μονάδες αερίου (εξασφαλίζοντάς τους επομένως έσοδα), καθώς δεν θα έχει εγκατασταθεί έως τότε σημαντικό χαρτοφυλάκιο μπαταριών. Επίσης, με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλιστούν ικανοποιητικά επίπεδα χονδρεμπορικών τιμών, η τάση των οποίων θα είναι πτωτική τα επόμενα χρόνια με την ολοένα μεγαλύτερη ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών.