Alpha Bank: Την 1η Δεκεμβρίου η αποκοπή του προμερίσματος

H Alpha Bank Α.Ε. (η «Εταιρεία») σε συνέχεια της από 14 Μαρτίου 2025 ανακοίνωσής της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου της για το 2025.

Η τροποποίηση αφορά τις ημερομηνίες αποκοπής, καταγραφής και έναρξης καταβολής του προτεινόμενου προμερίσματος για το οικονομικό έτος 2025 στους Μετόχους της Εταιρείας.

Το επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο 2025 παρουσιάζεται κατωτέρω:

  • Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2025 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α΄ Εξαμήνου 2025
  • Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2025
  • Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025 Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος προμερίσματος για το οικονομικό έτος 2025 (*)
  • Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025 Ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων προμερίσματος για το οικονομικό έτος 2025 (*)
  • Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025 Ημερομηνία έναρξης καταβολής προμερίσματος για το οικονομικό έτος 2025 (*)

(*) Η διανομή του προτεινόμενου προμερίσματος και οι σχετικές ανωτέρω αναφερθείσες ημερομηνίες τελούν υπό την αίρεση των σχετικών εγκρίσεων.

