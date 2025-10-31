Το Ιράν καταδικάζει την «ανεύθυνη» εντολή του Ντ. Τραμπ για δοκιμές πυρηνικών όπλων

Το Ιράν καταδίκασε την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να δώσει εντολή στο Πεντάγωνο για την έναρξη δοκιμών πυρηνικών όπλων, χαρακτηρίζοντάς την «ανεύθυνη».

Το Ιράν καταδίκασε την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να δώσει εντολή στο Πεντάγωνο για την έναρξη δοκιμών πυρηνικών όπλων, χαρακτηρίζοντάς την «ανεύθυνη» και τονίζοντας ότι συνιστά «σοβαρή απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια».

«Η ανακοίνωση για την επανέναρξη των δοκιμών πυρηνικών όπλων αποτελεί μια οπισθοδρομική και ανεύθυνη ενέργεια, που συνιστά σημαντική απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια», δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Η διεθνής κοινότητα οφείλει να ενωθεί, ώστε να καταστήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες υπόλογες για την προσπάθειά τους να εξοικειώσουν τον κόσμο με τη διάδοση τέτοιων αποτρόπαιων όπλων», πρόσθεσε.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι ΗΠΑ δαιμονοποιούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ενώ απειλούν τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις με νέα πλήγματα. «Αφού μετονόμασαν το "Υπουργείο Άμυνας" σε "Υπουργείο Πολέμου", ένας πυρηνικά εξοπλισμένος νταής επαναφέρει τις δοκιμές πυρηνικών όπλων. Ο ίδιος αυτός νταής δαιμονοποιεί το ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και απειλεί εκ νέου τις προστατευόμενες εγκαταστάσεις μας, παραβιάζοντας κατάφωρα το διεθνές δίκαιο», ανέφερε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ