Ποιοι μισθωτοί δικαιούνται επιδότηση εργατικής εισφοράς - Πόσα γλυτώνουν από τον μισθό τους

Στους εργαζόμενους με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (νυν e-ΕΦΚΑ) και αμείβονται με τον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιδομάτων οικογενειακών βαρών και χρόνου υπηρεσίας, δεν γίνεται εδώ και 25 χρόνια παρακράτηση της εργατικής εισφοράς τους για τον κλάδο Σύνταξης.

Με το αρ. 14 του ν. 2837/2000 (εγκ. π. ΙΚΑ 56/2000) νομοθετήθηκε η οικονομική ενίσχυση των χαμηλόμισθων εργαζόμενων, με τη μη παρακράτηση της εργατικής εισφοράς για τον κλάδο Σύνταξης. Η επιδότηση είναι ίση με το ποσό της εισφοράς του ασφαλισμένου για τον κλάδο Σύνταξης (6,67%), υπολογισμένου επί του βασικού ημερομισθίου για τους ημερομίσθιους και του βασικού μισθού για τους μισθωτούς.

Για να τύχουν του μέτρου της επιδότησης οι εργαζόμενοι, θα πρέπει να συγκεντρώνουν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:

Να ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ βάσει του κανονισμού ασφάλισης του τ. ΙΚΑ για τον κλάδο Σύνταξης, για παροχή εξαρτημένης εργασίας σε οποιοδήποτε εργοδότη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Προκειμένου για:

υπαλλήλους, να εργάζονται υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, για τουλάχιστον 25 ημέρες εργασίας το μήνα, με εξαίρεση τους μήνες πρόσληψης και απόλυσης και να αμείβονται με τον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο μισθό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν οικογενειακών επιδομάτων και χρόνου προϋπηρεσίας

ημερομισθίους, να αμείβονται με το εκάστοτε πλήρες κατώτατο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν οικογενειακών επιδομάτων και χρόνου προϋπηρεσίας, ανεξάρτητα από τις ημέρες εργασίας που πραγματοποιούν τον μήνα.

Εξαιρούνται από την επιδότηση:

Οι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι από το ίδιο δικαίωμα οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, ανεξάρτητα του ποσού της σύνταξής τους

Κατηγορίες προσώπων που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ από παροχή εξαρτημένης ή μη εργασίας οι οποίοι ασφαλίζονται με κυμαινόμενες αποδοχές και κατατάσσονται σε ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων.

Τα πρόσωπα που παρέχουν εξαρτημένη ή μή εργασία και ασφαλίζονται με κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις, όπως πχ οι φορτοεκφορτωτές, ασφαλισμένοι μέσω σωματείων, συνεταιρισμών ή συνεργατικών, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι οικονομικά ασθενής που στερούνται επαγγελματικής στέγης κτλ.

Οι απασχολούμενοι σε οικοδομοτεχνικές εργασίες που ασφαλίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ειδικού κανονισμού.

Ποιο είναι το ποσοστό επιδότησης

Το ποσό της επιδότησης είναι ίσο με το ποσό, που προκύπτει από το γινόμενο του ποσοστού της εκάστοτε προβλεπόμενης από την νομοθεσία του π. ΙΚΑ (νυν e-ΕΦΚΑ) εισφοράς κλάδου Σύνταξης του ασφαλισμένου (σήμερα 6,67%), επί των εκάστοτε κατώτατων αποδοχών αγάμου εργαζόμενου υπαλλήλου ή εργατοτεχνίτη, χωρίς προϋπηρεσία και οικογενειακά επιδόματα.

Δηλαδή το ποσό της Επιδότησης Εργατικής Εισφοράς υπολογίζεται στις κατώτατες αποδοχές, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένα επίδομα που τις προσαυξάνει (προϋπηρεσία, οικογενειακά επιδόματα κλπ.).

Για παράδειγμα, εάν ο μεικτός μισθός είναι 830€, η εργατική εισφορά 6,67% είναι περίπου 55,36€ (830 * 0,0667). Με την επιδότηση, το καθαρό ποσό που λαμβάνει ο εργαζόμενος είναι υψηλότερο από ό,τι θα ήταν χωρίς αυτή.

Την επιδότηση δικαιούνται οι εργαζόμενοι για όλες τις μισθολογικές περιόδους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων αδείας και δώρων εορτών.

Στην περίπτωση που ο εργοδότης χορηγήσει επιπλέον αποδοχές για υπερωριακή απασχόληση, απασχόληση ημερών αργίας κλπ δεν υπολογίζονται στο ποσό της επιδότησης, το οποίο και παραμένει σταθερό, αλλά δεν αποκλείουν τους εργαζόμενους από το δικαίωμα επιδότησης.

Εργοδότες που δεν εφαρμόζουν την διάταξη περί της επιδότησης των εργατικών εισφορών, είναι παραβατικοί και οι εργαζόμενοί τους θα πρέπει να απευθύνονται στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.