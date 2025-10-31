Σε «άσσο» για τον ΟΛΠ εξελίσσεται η κρουαζιέρα

Μεγάλη η συνεισφορά της κρουαζιέρας στα αποτελέσματα του ΟΛΠ. Νέα υψηλά επιβατών και κρουαζιερόπλοιων το εννεάμηνο του 2025.

Σε χρυσοτόκο όρνιθα του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς εξελίσσεται η κρουαζιέρα, η οποία επιτυγχάνει κάθε χρόνο νέα ιστορικά υψηλά, χάρη στη δημοφιλία της χώρας. Οι προβλέψεις για την συνέχεια είναι εξίσου θετικές, με τα αγκάθια να μην λείπουν βέβαια από την εξίσωση.

Το γεγονός ότι ο Πειραιάς έχει καθιερωθεί πλέον ως ένα κορυφαίο λιμάνι κρουαζιέρας στη Μεσόγειο επιβεβαίωσαν εκ νέου χθες τα αποτελέσματα του ΟΛΠ, τα οποία είχαν θετικό πρόσημο με τροφοδότες αφενός τον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων κι αφετέρου την κρουαζιέρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με οικονομικά αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν χθες, τα έσοδα εμφάνισαν άνοδο 11,3% φτάνοντας τα 194.735.470 έναντι 174.926.379 ενώ τα μεικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 118.029.823 κινούμενα ανοδικά κατά 12,4%. Άνοδο 8% εμφάνισαν σε επίπεδο εννεαμήνου και τα κέρδη προ φόρων, τόκων κι αποσβέσεων φτάνοντας τα 111.500.713, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 76.049.431, κινούμενα υψηλότερα κατά 8,3% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2023.

Οι τροφοδότες της ανόδου

Στα προαναφερθέντα έσοδα και πέρα από την παραχώρηση Προβλητών ΙΙ & ΙΙΙ την μεγαλύτερη συνεισφορά είχε ο Σταθμός εμπορευματοκιβωτίων που εισέφερε έσοδα 44 εκατ. ευρώ και ακολούθησε η κρουαζιέρα με έσοδα 31,4 εκατ. ευρώ. Από άποψη κερδών μετά από φόρους δε, η εν λόγω δραστηριότητα είχε την μεγαλύτερη συνεισφορά πέρα από την παραχώρηση των Προβλητών ΙΙ & ΙΙΙ, εισφέροντας 17,2 εκατ. ευρώ κέρδη μετά από φόρους έναντι 6,5 εκατ. ευρώ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων.

Για την ακρίβεια ο Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Προβλήτα Ι κατέγραψε αύξηση κατά +32% στη συνολική εξυπηρέτηση φορτίων, χάρη και στην αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας, αλλά και στην εντυπωσιακή αύξηση (+44,1%) στα φορτία μεταφόρτωσης σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο της προηγούμενης χρονιάς.

Νέα υψηλά για την κρουαζιέρα

Την ίδια στιγμή βέβαια ο τομέας της κρουαζιέρας, παρουσίασε νέα ιστορικά υψηλά, με το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας να υποδέχεται το πρώτο εννεάμηνο του έτους 915.758 επιβάτες homeport έναντι 831.289 πέρυσι. H αύξηση του αριθμού των επιβατών homeport κρουαζιέρας έφτασε το +10,2% ενώ αυξημένος κατά 12,1% ήταν και ο αριθμός των κρουαζιερόπλοιων που έπιασαν λιμάνι στον Πειραιά. Συγκεκριμένα ο ΟΛΠ υποδέχτηκε έως το τρίτο τρίμηνο 547 κρουαζιερόπλοια homeport έναντι 488 πέρυσι, αλλά και 697 πλοία στο σύνολο έναντι 641 την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Αντίστοιχα, αυξημένοι κατά 17,1% ήταν και οι επιβάτες κρουαζιέρας που χρησιμοποίησαν το λιμάνι του Πειραιά ως ενδιάμεσο σταθμό φτάνοντας τους 646.098 έναντι 551.873 της προηγούμενης χρονιάς. Συνολικά δηλαδή οι επιβάτες κρουαζιέρας ξεπέρασαν το 1,5 εκατ. (1.561.883) έναντι 1,3 εκατ. (συγκεκριμένα 1.383.162) το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Παρότι μάλιστα και η ακτοπλοΐα σημείωσε άνοδο.

Το γεγονός θεωρείται λογικό αν αναλογιστεί κανείς ότι πάνω από το 50% των επισκεπτών κρουαζιέρας φαίνεται να εστιάζει στον Πειραιά, στη Σαντορίνη και στη Μύκονο, όπως ανέφερε πρόσφατα η Μαρία Δεληγιάννη, διευθύντρια Ανατολικής Μεσογείου της Διεθνούς Ένωσης Εταιρειών Κρουαζιέρας (Cruise Lines International Association - CLIA) σε εκδήλωση για την παρουσίαση έρευνας της Oxford Economics για την πορεία της κρουαζιέρας.

Αν λάβει μάλιστα κανείς υπόψιν τις εκτιμήσεις που κάνουν λόγο για άνοδο της κρουαζιέρας από 6% έως 10% το τρέχον έτος, τότε κατανοεί ότι στον ΟΛΠ φυσάει ούριος άνεμος για την εν λόγω δραστηριότητα, καθώς η αύξηση κινείται στο υψηλότερο άκρο του εύρους.

Σε κάθε περίπτωση βέβαια, η εν λόγω αύξηση, ειδικά στους επιβάτες από-επιβίβασης, δημιουργεί αυξημένες ανάγκες χώρων και υποδομών και επιβεβαιώνει την ανάγκη επέκτασης των υποδομών, ώστε να εξυπηρετηθεί η ζήτηση, γεγονός που τονίζουν με κάθε ευκαιρία επιχειρηματίες και φορείς του κλάδου.