Γερμανία: Δικαστήριο στο Μόναχο καταδίκασε Ρώσο κατάσκοπο σε έξι χρόνια φυλάκιση

Ένας Γερμανός ρωσικής καταγωγής καταδικάστηκε σήμερα σε έξι χρόνια κάθειρξης για διενέργεια κατασκοπείας και σχεδιασμό εμπρηστικών επιθέσεων σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και σιδηροδρόμους στη Γερμανία για λογαριασμό της Ρωσίας.

Δύο συνεργοί του καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης 12 και έξι μηνών με αναστολή από δικαστήριο στην πρωτεύουσα του κρατιδίου της Βαυαρίας, το Μόναχο.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο κύριος κατηγορούμενος, ο οποίος κατονομάζεται μόνο ως Ντίτερ Σ. σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία, είχε εξερευνήσει στρατιωτικές υποδομές στη Γερμανία για διάστημα έξι μηνών από τα τέλη του 2023, έχοντας την υποστήριξη των συνεργών του τις τελευταίες εβδομάδες πριν από τη σύλληψή του.

«Το δικαστήριο έκρινε ότι ο κατηγορούμενος Ντίτερ Σ., αλλά και οι συνεργοί του, στόχευαν να σπείρουν τον φόβο στον πληθυσμό με απώτερο στόχο να πυροδοτήσουν μια πολιτική απόφαση για τη διακοπή της υποστήριξης της Ουκρανίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του δικαστηρίου Λοράν Λαφλέρ.

Οι μυστικές υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη έχουν προειδοποιήσει για την αυξανόμενη απειλή από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες οι οποίες προσπαθούν να αποτρέψουν τις δυτικές δυνάμεις από την υποστήριξη της Ουκρανίας εναντία στην πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας που άρχισε τον Φεβρουάριο του 2022.

Εν τω μεταξύ σήμερα, σε δικαστήριο της Φρανκφούρτης άρχισε η δίκη τριών ανδρών , ενός Ουκρανού, ενός Αρμένιου και ενός Ρώσου, πολιτών που κατηγορούνται για κατασκοπεία και για πιθανό σχεδιασμό της δολοφονίας ενός Ουκρανού στρατιώτη στην Γερμανία.

Στην υπόθεση του Μονάχου, οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Ντίτερ Σ. είχε προηγουμένως πολεμήσει στις τάξεις των φιλορωσικών αυτονομιστικών δυνάμεων στην Ουκρανία μεταξύ 2014 και 2016. Το δικαστήριο τον καταδίκασε επίσης για συμμετοχή σε ξένη τρομοκρατική ομάδα.

Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες, λέγοντας ότι αστειεύονταν ειρωνικά όταν συζητούσαν τα σχέδια κατασκοπείας τους. Ο Ντίτερ Σ. είπε ότι οι μάχες του στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ της Ουκρανίας, η οποία τώρα βρίσκεται ως επί το πλείστον υπό ρωσική κατοχή, ήταν απλώς «θέατρο».

