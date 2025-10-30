Πολιτική | Διεθνή

Πακιστάν-Αφγανιστάν: Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις θα επαναληφθούν στις 6 Νοεμβρίου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Πακιστάν-Αφγανιστάν: Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις θα επαναληφθούν στις 6 Νοεμβρίου
Η Τουρκία και το Κατάρ έχουν αναλάβει να μεσολαβήσουν μεταξύ των δύο χωρών.

Το Αφγανιστάν και το Πακιστάν θα ξαναρχίσουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη στις 6 Νοεμβρίου και συμφώνησαν να συνεχιστεί μέχρι τότε η κατάπαυση του πυρός στα σύνορά τους, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Όλες οι πλευρές συμφώνησαν να συνεχιστεί η κατάπαυση του πυρός. Οι όροι της εφαρμογής της θα εξεταστούν και θα αποφασιστούν σε μια συνάντηση μεταξύ υψηλόβαθμων αντιπροσωπειών στην Κωνσταντινούπολη στις 6 Νοεμβρίου» ανέφερε η ανακοίνωση του υπουργείου.

Η Τουρκία και το Κατάρ έχουν αναλάβει να μεσολαβήσουν μεταξύ των δύο χωρών.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ επιβεβαίωσε ότι οι συζητήσεις θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση για τις συναλλαγές Σεπτεμβρίου - Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ

Η Alter Ego Media μπαίνει στη live ψυχαγωγία

«Λουκέτο» σε 204 καταστήματα ΕΛΤΑ

tags:
Πακιστάν
Αφγανιστάν
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider