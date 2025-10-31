Πολιτική | Διεθνή

FT: Ο Τραμπ ακύρωσε τη συνάντηση με Πούτιν, λόγω ακραίων απαιτήσεων της Ρωσίας

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα το δημοσίευμα της εφημερίδας.

Οι ΗΠΑ ακύρωσαν μία προγραμματισμένη συνάντηση στη Βουδαπέστη μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά την επιμονή της Ρωσίας σε ακραίες απαιτήσεις σχετικά με την Ουκρανία, ανέφερe σήμερα σ’ ένα δημοσίευμά της η εφημερίδα Financial Times.

Η απόφαση ελήφθη μετά από ένα τηλεφώνημα έντασης μεταξύ των δύο υπουργών Εξωτερικών, σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα.

