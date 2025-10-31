Διπλή «μάχη» τον Δεκέμβριο για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις - METLEN, ΑΒΑΞ σε οδικά ΣΔΙΤ 700 εκατ. ευρώ

Την 1η Δεκεμβρίου η υποβολή δεσμευτικών προσφορών για την υλοποίηση οδικών έργων Θεσσαλονίκη – Έδεσσα και Δράμα – Αμφίπολη, μέσω ΣΔΙΤ συνολικής αξίας σχεδόν 700 εκατ. ευρώ. Ποια είναι τα projects, ποια η σημασία τους. Έντονο ενδιαφέρον από τους ισχυρούς του τομέα υποδομών.

Για «διπλή μάχη» στις αρχές Δεκεμβρίου, και ειδικότερα την 1η του τελευταίου μήνα του 2025, ετοιμάζονται οι ισχυροί του τομέα υποδομών, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – METLEN, ΑΒΑΞ, ώστε να διεκδικήσουν και να βάλουν, όποιος επικρατήσει, στο χαρτοφυλάκιό τους δύο οδικά έργα, που προωθούνται μέσω ΣΔΙΤ, συνολικής αξίας σχεδόν 695 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για την ανάθεση της Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση της Αναβάθμισης του οδικού άξονα ΕΟ2 (Μαυροβούνι – Έδεσσα, Παράκαμψη Γιαννιτσών, Παράκαμψη Χαλκηδόνας) και λειτουργία/ συντήρηση του τμήματος γέφυρας Αξιού ποταμού – Έδεσσας», εκτιμώμενης αξίας σχεδόν 444,9 εκατ. ευρώ, αλλά και για το οδικό έργο «ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΜΑ – ΑΜΦΙΠΟΛΗ (ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ)», που θα υλοποιηθεί επίσης μέσω ΣΔΙΤ εκτιμώμενης αξίας 248,5 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ). Τους διαγωνισμούς διεκδικούν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – Metlen.

Όπως πρόσφατα είχαμε αναφέρει, αρχικά η υποβολή των προσφορών είχε οριστεί για τα τέλη Οκτωβρίου 2025 (κατά πληροφορίες για χτες), ωστόσο, στην αγορά κυκλοφορούσε η εκτίμηση ότι θα ζητηθεί παράταση από κάποιον από τους ενδιαφερόμενους ομίλους. Όπως και συνέβη, καθώς και για τα δύο έργα, όπως λένε από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, «οι προεπιλεγέντες αιτήθηκαν παράταση της προθεσμίας υποβολής των Δεσμευτικών Προσφορών, κατά 2 μήνες, οι δύο εξ αυτών, και κατά 1 μήνα ο τρίτος. Καθίσταται ανάγκη παράτασης της ημερομηνίας υποβολής των Δεσμευτικών Προσφορών για το διαγωνισμό του θέματος, ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερος ανταγωνισμός, προς όφελος του Δημοσίου».

Με αποτέλεσμα να οριστεί «διπλή μάχη» για την 1η Δεκεμβρίου. Η διάρκεια του κάθε έργου ΣΔΙΤ έχει οριστεί σε 360 μήνες (30 χρόνια). Τα 3-4 πρώτα έτη αφορούν στην κατασκευή/αναβάθμιση των υποδομών των οδικών αξόνων και τα υπόλοιπα αφορούν στην περίοδο λειτουργίας και συντήρησης.

Από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναφέρουν ότι με την κατασκευή των νέων και την αναβάθμιση των παραπάνω οδικών τμημάτων επιδιώκεται η βελτίωση της οδικής ασφάλειας και η διευκόλυνση των διαπεριφερειακών, αλλά και των τοπικών μετακινήσεων σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Δράμας με υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο και ενδιαφέρον επισκεψιμότητας.

Το οδικό έργο «Θεσσαλονίκη – Έδεσσα»

Σε γενικές γραμμές το έργο αφορά στη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση τριών τμημάτων της Ε.Ο.2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, συνολικού μήκους περίπου 25 χλμ. Προβλέπεται, επίσης, η λειτουργία, συντήρηση, χρηματοδότηση του βασικού οδικού άξονα από τη Γέφυρα Αξιού ποταμού μέχρι την Έδεσσα, συνολικού μήκους περίπου 52 χλμ. Όπως και παλιότερα έχουμε αναφέρει, το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ασφάλεια των μεταφορών και να μειώσει σημαντικά τον χρόνο ταξιδιού κατά 6 έως 8 λεπτά για τις διαδρομές Θεσσαλονίκη- Γιαννιτσά και Θεσσαλονίκη - Σκύδρα και 10 λεπτά για τη διαδρομή Θεσσαλονίκη - Έδεσσα. Συνοπτικά ο ιδιώτης φορέας θα αναλάβει:

Τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση των τμημάτων: — Μαυροβούνι – Έδεσσα (συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης του τμήματος με τον ισόπεδο κόμβο της περιφερειακής — οδού Έδεσσας), Α/Κ Μαυροβουνίου Α/Κ Ριζαρίου 9,423 χλμ. — Παράκαμψη Γιαννιτσών Α/Κ Γιαννιτσών , Α/Κ Παραλίμνης 8,913 χλμ. — Παράκαμψη Χαλκηδόνας , Α/Κ Χαλκηδόνας , Α/Κ Ελεούσας 6,340 χλμ. Τη λειτουργία, συντήρηση, χρηματοδότηση του βασικού οδικού άξονα γέφυρας Αξιού ποταμού – Έδεσσας συνολικού μήκους περίπου 52,326 χιλιομέτρων και όσα επιπλέον τμήματα συμπεριλαμβάνονται στο προαναφερθέν τμήμα Α.

Ο δρόμος «Δράμα – Αμφίπολη»

Το οδικό έργο «ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΜΑ – ΑΜΦΙΠΟΛΗ (ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ)» θα υλοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ εκτιμώμενης αξίας 248,5 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο αφορά στην αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Δράμας – Αμφίπολης, είτε με αποκατάσταση και διαπλάτυνση τμημάτων της υπάρχουσας οδού είτε με κατασκευή εντελώς νέων τμημάτων κατά μήκος του τμήματος από Παλιοκώμη σε Μαυρολεύκη, και από Μαυρολεύκη σε Δράμα συνολικού μήκους 43 χλμ.

Πρόκειται για έργο με το οποίο θα αναβαθμίσει την οδική σύνδεση της Δράμας με την Εγνατία Οδό ενώ θα παρέχει και άνετη σύνδεση με τον αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης. Ο δρόμος θα έχει χαρακτηριστικά άξονα ταχείας κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, η κύρια αρτηρία θα αναβαθμιστεί σε αυτοκινητόδρομο με αποκατάσταση της υπάρχουσας οδοποιίας για περίπου 13,5 χλμ. και κατασκευή περίπου 29,5 χλμ. νέων τμημάτων. Τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου περιλαμβάνουν την αναβάθμιση της κύριας αρτηρίας, την κατασκευή δύο νέων τμημάτων και τη σύνδεση με τις υφιστάμενες οδούς με 9 κόμβους.