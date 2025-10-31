Lamda Development: Στην τελική ευθεία για το retail bond των 500 εκατ. ευρώ

«Πάτησε το κουμπί» η διοίκηση της εισηγμένης για έκδοση ομολογιών, με εισαγωγή στο ΧΑ, ύψους έως 500 εκατ. και μίνιμουμ 400 εκατ., 7ετούς διάρκειας. Οι επενδύσεις στο Ελληνικό, τα αυξημένα κόστη, η ενίσχυση του «ταμείου». Αναμονή για το Ενημερωτικό Δελτίο.

Να «πατήσει το κουμπί» της έκδοσης retail bond ύψους έως μισού δισ. ευρώ αποφάσισε η Lamda Development, έχοντας από χτες και το «πράσινο φως» του Διοικητικού Συμβουλίου της υπό τον κ. Οδυσσέα Αθανασίου. Παίρνοντας, έτσι, τη σκυτάλη των εκδόσεων από τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, όπως είχε αποκαλύψει το insider.gr πριν από περίπου ενάμιση μήνα, με στόχο να απευθυνθεί το επενδυτικό κοινό και σε ιδιωτικά - θεσμικά χαρτοφυλάκια.

Όπως ανακοίνωσε χτες η εισηγμένη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του της 30ης Οκτωβρίου 2025 αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ποσού έως 500 εκατ. ευρώ, με ελάχιστο ποσό τα 400 εκατ., με διάρκεια επτά (7) έτη, με διάθεση των ομολογιών μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα και εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Με την έκδοση η Lamda Development θα «γεμίσει» το χρηματοδοτικό της «οπλοστάσιο», που έτσι κι αλλιώς είναι ισχυρό, και θα στηρίξει το μεγάλο, αυξημένου κόστους, επενδυτικό πρόγραμμα στο Ελληνικό. Εξ όσων αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, η διαδικασία πλέον είναι στην τελική ευθεία για την έκδοση, ενώ εξελίξεις αναμένεται να έχουμε από την επόμενη εβδομάδα, με την είσοδο του Νοεμβρίου, καθώς έχουν προηγηθεί επαφές και διεργασίες με τις τράπεζες και τους αναδόχους.

Ωστόσο, η Lamda λειτουργώντας πάντα… θεσμικά και προσεκτικά, σημείωσε ότι «το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών θα διαμορφωθεί το προσεχές διάστημα, αναλόγως και των συνθηκών που επικρατούν στις χρηματιστηριακές αγορές. Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου με επόμενες ανακοινώσεις της». Περαιτέρω πληροφορίες για τους όρους του Ομολογιακού Δανείου και τη Δημόσια Προσφορά θα περιληφθούν στο Ενημερωτικό Δελτίο που θα πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αλλωστε, θυμίζουμε ότι η Lamda ακύρωσε, μέχρι νεωτέρας, το σχεδιαζόμενο IPO των Malls στο ΧΑ θεωρώντας ότι η κίνηση δεν θα αντικατοπτρίζει την αξία των assets αυτών, στα οποία θα προστεθούν τα δύο εμπορικά κέντρα στο Ελληνικό, δηλαδή, κινείται προσεκτικά και με γνώμονα τις συνθήκες των αγορών.

Όπως σημειώσαμε, με την κίνηση αυτή η Lamda θα ενισχύσει τα ταμειακά της διαθέσιμα, την χρηματοοικονομική της εικόνα, ενώ θα καλύψει το αυξημένο κόστος των αναπτύξεων και των υποδομών στην έκταση του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό. Γενικότερα, όπως πρόσφατα αναφέραμε, υπάρχει κινητικότητα στο μέτωπο της έκδοσης εταιρικών ομολόγων.

Να θυμίσουμε, επίσης, ότι μόλις προ ολίγου χρονικού διαστήματος, ανακοίνωσε την πρόωρη αποπληρωμή ομολόγου 230 εκατ. ευρώ, κίνηση που ολοκληρώθηκε περί τα μέσα Ιουλίου 2025. Η εταιρεία άσκησε το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης του δανείου, το οποίο συνοδεύτηκε από ένα επιπλέον ποσό (premium) ίσο με 1,0% της ονομαστικής αξίας, όπως αναφέρονταν στην ανακοίνωση.

Πέρα από τις βασικές υποδομές στο Ελληνικό, όπου έχουν διατεθεί 644 εκατ. ευρώ από την εκκίνηση του έργου, προχωρά η κατασκευή του Riviera Galleria, του Riviera Tower, του sports center κ α., ενώ σύντομα, μετά την ανάθεση στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, θα ξεκινήσει και η ανέγερση του Ellinikon Mall. Οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων στο Ελληνικό (μέχρι 15.05.2025) διαμορφώθηκαν στα 1,18 δισ. ευρώ. Πρόσφατα η Lamda ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη συμφωνία με τρίτο επενδυτή, καθώς ο ιταλικός όμιλος τεχνολογίας και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ION εξαγόρασε δύο ξεχωριστές ζώνες εντός της έκτασης του πρώην αεροδρομίου της Αθήνας έναντι 450 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία προβλέπει δυνατότητα συνολικής δόμησης 250 χιλ. τ.μ. για την ανάπτυξη Διεθνούς Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας.

Όπως ανέφερε η διοίκησή της σε αναλυτές, με αφορμή τα πρόσφατα μεγέθη 6μήνου 2025, σε αυτό το χρονικό ορόσημο το σύνολο των επενδύσεων στο Ελληνικό ανέρχονταν στα 744 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 210 εκατ. ευρώ αφορούν τα έργα υποδομών και 534 εκατ. ευρώ τα κτίρια. Σε ερώτηση σχετικά με το κόστος δανεισμού του ομίλου, σε συνέχεια της κίνησης της LAMDA να ολοκληρώσει την πρόωρη εξόφληση ομολόγου ύψους 230 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο, όπως επισημάνθηκε αυτό έχει μειωθεί στο 3,8% από 4%. Η διοίκηση της Lamda δήλωσε ανοικτή στην αναδιάταξη της διάρθρωση του χρέους, βελτιώνοντας το κόστος δανεισμού, επιβεβαιώνοντας τότε τις διεργασίες περί ομολογιακού. Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου τα ταμειακά διαθέσιμα ήταν κοντά στα 700 εκατ. ευρώ και πάνω από 400 εκατ. ευρώ μετά την πληρωμή του ομολόγου τον Ιούλιο.