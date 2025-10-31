Πόσοι δικαιώθηκαν από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών. Στα δικαστήρια καταλήγουν πάνω από τα μισές υποθέσεις. Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ.

«Κούρεμα» των έξτρα φόρων και προστίμων που είχε επιβάλει ο φοροελεγκτικός μηχανισμός πέτυχαν σχεδόν 3 στους 10 φορολογούμενους που προσέφυγαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ το διάστημα Ιανουαρίου- Αυγούστου 2025.

Όσοι δεν βρήκαν το δίκιο τους στη ΔΕΔ, έχουν μια δεύτερη ευκαιρία στα διοικητικά δικαστήρια, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία καταλήγουν πάνω από τις μισές υποθέσεις που απορρίπτονται από τη ΔΕΔ.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, δείχνουν ότι από τους φορολογούμενους που προσέφυγαν στη ΔΕΔ το 27,2% πέτυχε ολική ή μερική διαγραφή των φόρων και των προστίμων που είχαν επιβληθεί από τους φοροελεγκτικούς μηχανισμούς της ΑΑΔΕ.

Το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου, παραπέμφθηκαν στη ΔΕΔ, 5.984 ενδικοφανείς προσφυγές φορολογούμενων και επιχειρήσεων. Από τις υποθέσεις αυτές, εξετάστηκαν οι 4.332 και στις 1.178 δικαιώθηκαν οι φορολογούμενοι πετυχαίνοντας ολική ή μερική διαγραφή καταλογισθέντων φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων.

Επτά στις δέκα προσφυγές ή 3.076 προσφυγές απορρίφθηκαν από τη ΔΕΔ. Επίσης, 58 προσφυγές απορρίφθηκαν σιωπηρώς, επειδή εξέπνευσε το περιθώριο των 120 ημερών για την εξέτασή τους και 20 υποθέσεις τέθηκαν στο αρχείο λόγω παραίτησης των προσφυγόντων.

Στα δικαστήρια

Πολλοί από τους φορολογούμενους που «έχασαν» τη μάχη στη ΔΕΔ προσφεύγουν στα δικαστήρια με τα στοιχεία να δείχνουν ότι πάνω από τις μισές προσφυγές που απορρίπτονται από τη ΔΕΔ καταλήγουν στις δικαστικές αίθουσες.

Η προσφυγή στη ΔΕΔ υποβάλλεται εντός 30 ημερών από τη ημερομηνία έκδοσης της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού του Φόρου, ενώ κατόπιν χάνεται το δικαίωμα προσφυγής και ο φορολογούμενος δεν μπορεί να προσφύγει ούτε στα διοικητικά δικαστήρια. Επίσης, για να προσφύγει ο ελεγχόμενος στη ΔΕΔ, θα πρέπει να καταβάλει το 50% των φόρων και των προστίμων που του καταλόγισε ο έλεγχος και αν δικαιωθεί, το ποσό επιστρέφεται.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΑΑΔΕ, από το 2013 που άρχισε να λειτουργεί η ΔΕΔ έως και τον Αύγουστο του 2025, έχουν υποβληθεί συνολικά 100.444 ενδικοφανείς προσφυγές, από τις οποίες εκδικάστηκαν οι 95.205. Από αυτές, σε 23.723 περιπτώσεις, η ΔΕΔ ακύρωσε στις αποφάσεις του φοροελεγκτικού μηχανισμού και δικαίωσε τους φορολογούμενους, διαγράφοντας φόρους και πρόστιμα. Παράλληλα στα δικαστήρια έχουν καταλήξει 37.32 υποθέσεις φορολογικών διαφορών, ενώ εκκρεμούν για έλεγχο 5.239 υποθέσεις.

Ομολογία φοροδιαφυγής

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ακόμη ότι χιλιάδες φορολογούμενοι που εντοπίζονται με φορολογικές παραβάσεις σπεύδουν να αποδεχτούν το αποτέλεσμα του φορολογικού ελέγχου προκειμένου να πετύχουν κούρεμα έως και 50% στα πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί.