ΕΕ: Ποιες χώρες θα λάβουν 4 εκατ. για τα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα

Με 4 εκατ. ευρώ χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 κράτη για να αναπτύξουν βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα (SAF) ενώ μελλοντικά η λίστα με τους δικαιούχους αναμένεται να διευρυνθεί.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί πρόγραμμα υπό την ηγεσία του ICAO για να βοηθήσει 12 κράτη-εταίρους να αναπτύξουν βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα (SAF).

Η πρωτοβουλία, η οποία περιλαμβάνει μελέτες σκοπιμότητας και κλιμάκωση της παραγωγής καυσίμων SAF ευθυγραμμίζεται με την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ και τον Κανονισμό Αεροπορίας ReFuelEU για τη μείωση των εκπομπών από τις αερομεταφορές.

Η πρωτοβουλία, που υλοποιείται σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EASA), θα περιλαμβάνει αρχικά 12 χώρες: Καμερούν, Αίγυπτο, Ισημερινή Γουινέα, Αιθιοπία, Γκαμπόν, Ινδία, Κένυα, Μαυριτανία, Μοζαμβίκη, Ρουάντα, Σενεγάλη και Νότια Αφρική. Σε μεταγενέστερο στάδιο και καθώς εντείνεται η προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων που θέτει η Πράσινη Συμφωνία μέχρι το 2050 εξετάζεται και η χρηματοδότηση επιπλέον κρατών.

Ο κανονισμός ReFuelEU για την αεροπορία αποτελεί ένα νόμο της ΕΕ που απαιτεί από τους προμηθευτές καυσίμων αεροπορίας να αυξάνουν σταδιακά το ποσοστό των βιώσιμων καυσίμων αεροπορίας (SAF) στα καύσιμα που προμηθεύουν στα αεροδρόμια της ΕΕ. Στο πλαίσιο του πακέτου «Fit for 55», στοχεύει στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του τομέα των αερομεταφορών, επιβάλλοντας μερίδιο 2% SAF το 2025, το οποίο θα αυξηθεί στο 70% έως το 2050. Ο κανονισμός ορίζει τα SAF ως βιοκαύσιμα, συνθετικά καύσιμα και καύσιμα ανακυκλωμένου άνθρακα, προωθώντας τη βιωσιμότητα του τομέα και συμβάλλοντας στους κλιματικούς στόχους της ΕΕ.

Τα συνθετικά αεροπορικά καύσιμα είναι πλήρως συμβατά με την τρέχουσα τεχνολογία και πιστοποιημένα για να επιτύχουν μείγμα SAF έως και 50%. Σε εξέλιξη είναι έρευνες που αποσκοπούν στην αύξηση του μέγιστου ποσοστού ανάμειξης στο 100%, ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό του SAF.

Το ReFuelEU Aviation θα συμβάλει στην επίτευξη των κλιματικών στόχων της ΕΕ. Το Σχέδιο Κλιματικών Στόχων 2030 ορίζει το SAF ως κλειδί για τη μείωση των εκπομπών από την αεροπορία. Ο Κανονισμός θα επιφέρει σημαντική μείωση των εκπομπών CO2 κατά περισσότερο από 60% έως το 2050, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Επιπλέον, η αυξημένη χρήση του SAF θα βοηθήσει στη μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων, όπως το CO2, τα NOx και τα PM, αυξάνοντας την ποιότητα του αέρα, ιδίως γύρω από τα αεροδρόμια.

Η αύξηση της παραγωγής και η υιοθέτηση οικονομιών κλίμακας αναμένεται ότι θα μειώσουν τελικά τις τιμές των SAF. Το ReFuelEU Aviation στόχο έχει να ενισχύσει την καινοτομία και τις επενδύσεις σε SAF σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού και, το πιο σημαντικό, σε όλες τις περιοχές της ΕΕ.

Το ReFuelEU Aviation θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νέες μονάδες παραγωγής SAF σε όλη την ΕΕ θα συμβάλουν στη συνοχή και την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη.

Τα SAF θα είναι διαθέσιμα σε κάθε αεροδρόμιο της ΕΕ, πράγμα που σημαίνει ότι η παραγωγή τους θα λαμβάνει κίνητρα σε κάθε περιοχή της ΕΕ.

Τέλος, χάρη στην Ετικέτα Εκπομπών Πτήσεων, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ενημερωμένες επιλογές όταν συγκρίνουν μεταξύ διαφορετικών επιλογών πτήσης.

