Επιχειρήσεις | Διεθνή

Γερμανία: Το Apple Watch δεν είναι ένα «προϊόν ελεύθερο διοξειδίου του άνθρακα»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Γερμανία: Το Apple Watch δεν είναι ένα «προϊόν ελεύθερο διοξειδίου του άνθρακα»
H Apple δεν θα μπορεί πλέον να διαφημίζει το ρολόι Apple Watch ως ένα "προϊόν ελεύθερο διοξειδίου του άνθρακα" στη Γερμανία έπειτα από σημερινή απόφαση δικαστηρίου που συντάχθηκε με περιβαλλοντιστές κρίνοντας ότι η αμερικανική τεχνολογική εταιρεία παραπλάνησε τους καταναλωτές.

H Apple δεν θα μπορεί πλέον να διαφημίζει το ρολόι Apple Watch ως ένα «προϊόν ελεύθερο διοξειδίου του άνθρακα» στη Γερμανία, έπειτα από σημερινή απόφαση δικαστηρίου που συντάχθηκε με περιβαλλοντιστές, κρίνοντας ότι η αμερικανική τεχνολογική εταιρεία παραπλάνησε τους καταναλωτές.

Η Apple προωθούσε το ρολόι διαδικτυακά ως το «πρώτο προϊόν ελεύθερο διοξειδίου του άνθρακα της εταιρείας», ισχυρισμός που σύμφωνα με ένα πάνελ δικαστών είναι αβάσιμος και αντιβαίνει το δίκαιο του ανταγωνισμού, σύμφωνα με ανακοίνωση περιφερειακού δικαστηρίου στην Φρανκφούρτη. Η Apple αρνήθηκε να σχολιάσει την απόφαση, η οποία μπορεί να εφεσιβληθεί.

Η Apple βάσισε τον ισχυρισμό της για την ουδετερότητα άνθρακα σε ένα έργο που τρέχει στην Παραγουάη για να αντισταθμίζονται οι εκπομπές άνθρακα φυτεύοντας δέντρα ευκαλύπτου σε νοικιασμένη γη.

Ωστόσο, το δικαστήριο της Φρανκφούρτης έκρινε ότι η ενοικίαση για το 75% στην περιοχή του έργου δεν έχει διασφαλιστεί για πέραν του 2029 και ότι η εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την παράταση αυτών των συμβολαίων.

Η περιβαλλοντική οργάνωση Deutsche Umwelthilfe (DUH), η οποία ήταν εκείνη που στράφηκε εναντίον της Apple, χαιρέτισε την απόφαση χαρακτηρίζοντάς την επιτυχία κατά του «πράσινου ξεπλύματος» (Σ.τ.Σ: το greenwashing είναι μια τακτική μάρκετινγκ κατά την οποία μια εταιρεία, οργανισμός ή κυβέρνηση παρουσιάζει ψευδώς ή παραπλανητικά τις δραστηριότητές της ως περισσότερο περιβαλλοντικά φιλικές απ' ό,τι είναι στην πραγματικότητα, εκμεταλλευόμενη την αυξημένη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των καταναλωτών).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Προσωπικός αριθμός: Παράταση έως 5 Νοεμβρίου στην προθεσμία έκδοσης

Εργασιακό νομοσχέδιο: «Λάστιχο» το ωράριο εργασίας, αλλάζει η ετήσια άδεια αναψυχής

«Έξυπνοι» μετρητές: Σε τηλεμέτρηση ήδη πάνω από 1 εκατ. καταναλωτές - 1,4 δισ. ευρώ για πλήρη επέκταση

tags:
Γερμανία
Apple Watch

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider