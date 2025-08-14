Foxconn: Άλμα 27% στα λειτουργικά κέρδη 2ου τριμήνου

Άλμα 27% στα λειτουργικά κέρδη του δεύτερου τριμήνου σε ετήσια βάση, χάρη στην αυξανόμενη δραστηριότητα διακομιστών τεχνητής νοημοσύνης ανακοίνωσε η Foxconn.

Ειδικότερα, ανακοίνωσε έσοδα 1,79 τρισ. δολάρια Ταϊβάν έναντι πρόβλεψης για 1,79 τρισ. εδολάρια Ταϊβάν eνώ τα λειτουργικά κέρδη άγγιξαν τα 56,596 δισ. δολάρια Ταϊβάν υψηλότερα από την πρόβλεψη των 49,767 δισ. δολαρίων.

Τα έσοδα του δεύτερου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 16% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με την SmartEstimates της LSEG. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας για το δεύτερο τρίμηνο ανήλθαν σε 44,36 δισ. δολάρια Ταϊβάν, ξεπερνώντας τις προσδοκίες για 38,81 δισ. δολάρια Ταϊβάν.

Η εταιρεία που επίσημα ονομάζεται Hon Hai Precision Industry, είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής iPhone της Apple στον κόσμο και επιδιώκει να επαναλάβει την επιτυχία της στα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης στον κόσμο της ΑΟ.

Προέβλεψε ότι ο κλάδος διακομιστών τεχνητής νοημοσύνης θα συνεχίσει να οδηγεί την ανάπτυξη στο τρέχον τρίμηνο, με τα έσοδα να αναμένεται να αυξηθούν κατά πάνω από 170% σε ετήσια βάση.

Αναμένει ότι τα συνολικά έσοδα θα αυξηθούν περαιτέρω στο τρίτο τρίμηνο, αλλά σημείωσε ότι ο αντίκτυπος των «εξελισσόμενων παγκόσμιων πολιτικών και οικονομικών συνθηκών» θα παρακολουθείται στενά.