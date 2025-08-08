Επιχειρήσεις | Διεθνή

Νέο ιστορικό υψηλό για τη μετοχή της Softbank

Νέο ιστορικό υψηλό για τη μετοχή της Softbank
Κατά 13% εκτινάχθηκε η μετοχή της SoftBank Group, φτάνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό, μετά τα καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα α' τριμήνου χρήσης, και πλέον βρίσκεται σε τροχιά για την καλύτερη ημερήσια επίδοσή της εδώ και πέντε χρόνια.

Είναι η τέταρτη διαδοχική ημέρα συναλλαγών που η μετοχή κινείται ανοδικά, ενώ χθες έκλεισε σε επίπεδο-ρεκόρ προτού δημοσιοποιηθούν τα οικονομικά αποτελέσματα.

Τα κέρδη της SoftBank για το τρίμηνο Απριλίου–Ιουνίου ανήλθαν στα 421,8 δισ. γεν (2,87 δισ. δολάρια), υπερβαίνοντας κατά πολύ τις εκτιμήσεις της LSEG που έκαναν λόγο για 127,6 δισ. γεν.

Πρόκειται για το δεύτερο συνεχόμενο κερδοφόρο τρίμηνο του ομίλου και για μια εντυπωσιακή ανατροπή σε σχέση με τη ζημία των 174,28 δισ. γιεν που είχε καταγράψει την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Ο ιαπωνικός κολοσσός ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η αξία των Vision Funds αυξήθηκε κατά 4,8 δισ. δολάρια, η μεγαλύτερη άνοδος από το τρίμηνο Ιουνίου του 2021.

Softbank

