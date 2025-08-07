Κερδοφόρο το τρίμηνο για την Softbank - Απέδωσαν τα στοιχήματα στην τεχνητή νοημοσύνη

Η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη ύψους 421,82 δισ. γεν ($2,9 δισ.) για το πρώτο τρίμηνο χρήσης, ποσό υπερδιπλάσιο σε σύγκριση με τον μέσο όρο των εκτιμήσεων των αναλυτών.

Κερδοφόρο ήταν το τελευταίο τρίμηνο για την SoftBank, με τα κέρδη, μάλιστα, να ξεπερνούν τις εκτιμήσεις, χάρη στα αποδοτικά στοιχήματα που έβαλε στην Nvidia αλλά και σε startups, σε μια προσπάθεια του ιδρυτή Masayoshi Son να αυξήσει την έκθεση της εταιρείας σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.

Αναλυτικότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη ύψους 421,82 δισ. γεν ($2,9 δισ.) για το πρώτο τρίμηνο χρήσης, ποσό υπερδιπλάσιο σε σύγκριση με τον μέσο όρο των εκτιμήσεων των αναλυτών. Το δικό της Vision Fund κατέγραψε κέρδη 451,39 δισ. γεν, ενισχυμένο από την ανάκαμψη στις αποτιμήσεις του τεχνολογικού κλάδου και τα κέρδη από συμμετοχές σε εταιρείες όπως οι Coupang, Auto1 Group, Symbotic και Swiggy.

Η ανάκαμψη του Vision Fund, το οποίο είχε αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες, βοηθά τον Son να ενισχύσει τα στοιχήματά του με έμφαση στις επενδύσεις στον ακμάζοντα κλάδο του hardware για τεχνητή νοημοσύνη. Η SoftBank επωφελήθηκε επίσης από τις συμμετοχές της στις Nvidia και Taiwan Semiconductor Manufacturing, ενώ συνεχίζει να ρευστοποιεί περιουσιακά στοιχεία που θεωρεί ότι σχετίζονται λιγότερο με τη μελλοντική στρατηγική της.

Η SoftBank αύξησε το μερίδιό της στη Nvidia σε πάνω από $3 δισ. έως τα τέλη Μαρτίου, γεγονός που βοήθησε την ιαπωνική εταιρεία επενδύσεων να επωφεληθεί από το ράλι του 46% που σημείωσε η μετοχή της κατασκευάστριας τσιπ ΑΙ. Η απειλή του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να επιβάλει δασμούς 100% στα chips-εξαιρώντας ωστόσο τις εταιρείες που μεταφέρουν την παραγωγή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες- δημιουργεί αισιοδοξία γύρω από το φιλόδοξο project της SoftBank για το data center Stargate ύψους $500 δισ., σε συνεργασία με τις OpenAI και Oracle. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τη μετοχή της ιαπωνικής εταιρείας σε νέο ιστορικό υψηλό.