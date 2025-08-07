Εθνική Τράπεζα: Αγόρασε 574.378 ίδιες μετοχές έναντι 7,02 εκατ. ευρώ

Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 6.382.252 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,70% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Την συνολική απόκτηση 574.378 κοινών μετοχών της που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση σταθμισμένη τιμή €12,2244 ανά μετοχή και με συνολικό κόστος €7.021.411,06 ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης, η ΕΤΕ προτίθεται να προχωρήσει στη συνέχεια σε ακύρωση των ως άνω ίδιων μετοχών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αφορούν το χρονικό πλαίσιο της ακύρωσης κατά τον Ν. 4548/2018.

Οι ακόλουθες συναλλαγές εκτελέστηκαν κατά την προαναφερθείσα περίοδο:

Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 6.382.252 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,70% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 και της υπ’ αριθμ. 25 Απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.