vRoubis: Τα premium αναψυκτικά από τη Χαλκίδα που μπαίνουν στην Amazon

Το who is who της εταιρείας που διεκδικεί με αξιώσεις μερίδια στην αγορά των healthy drinks. Οι επενδύσεις, οι συζητήσεις με στρατηγικό επενδυτή και οι στόχοι για το μέλλον.

Τι κοινό μπορεί να έχουν ένας πρώην προπονητής τένις και η αγορά των φυσικών αναψυκτικών; Και δη των premium; Εκ πρώτης όψεως κανένα.

Η αλήθεια όμως στην περίπτωση του Βασίλη Ρουμπή είναι εντελώς διαφορετική. Όλα ξεκίνησαν το 2008, όταν άρχισε να πειραματίζεται στην κουζίνα του με φυσικά αναψυκτικά, επιδιώκοντας τη δημιουργία αγνών προϊόντων που προάγουν το ευ ζην. Το αποτέλεσμα ήταν μερικά χρόνια αργότερα η δημιουργία του πρώτου «χειροποίητου αναψυκτικού στο βαζάκι» που σήμερα αποτελεί εμβληματικό προϊόν της εταιρείας vRoubis.

Μιας αμιγώς ελληνικής εταιρείας που μετρά ήδη 11 χρόνια πορείας με σημαντικές καινοτομίες στον χώρο της υγιεινής διατροφής και έχει ήδη «φουλάρει» τις μηχανές για το επόμενο στοίχημα.

H Amazon και η δυναμική των εξαγωγών

Το επόμενο μεγάλο βήμα για τον Χαλκιδαίο Βασίλη Ρουμπή είναι η περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του στην πολλά υποσχόμενη αμερικανική αγορά, όπου ήδη βρίσκεται, αν και με μικρό αποτύπωμα. Όχημα για το περαιτέρω άνοιγμα στην αμερικανική αγορά αποτελούν τα functional shots υπό το brand Feeju, τα οποία αφορούν 100% φυσικούς χυμούς σε σφηνάκι, τα οποία περιέχουν βιταμίνες και μέταλλα.

Τα Feeju Functional Shots «γεννήθηκαν» στις αρχές του 2025 από την αναζήτηση functional λύσεων και προϊόντων ευεξίας και η απήχησή τους είναι ήδη σημαντική, αν και βρίσκονται μόλις τέσσερις μήνες στην αγορά. Το εν λόγω προϊόν, που αποτελείται από τέσσερις κωδικούς, μπαίνει άμεσα στο marketplace της Amazon, ενώ η εταιρεία βρίσκεται σε επαφές και με την Holland & Barrett του ομίλου Fourlis, για ενδεχόμενη είσοδο των shots στα καταστήματά της.

Η διεθνής παρουσία της vRoubis δεν περιορίζεται μόνο τις ΗΠΑ, καθώς η εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας επεκτείνεται διαρκώς σε χώρες όπως η Κύπρος, η Γερμανία, η Γαλλία, η Δανία, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Μάλτα, η Σλοβενία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Ολλανδία, το Ντουμπάι.

Όπως μάλιστα αποκάλυψε χθες στους εκπροσώπους του Τύπου ο κ. Βασίλης Ρουμπής, οι εξαγωγές αντιστοιχούν στο 10% επί του τζίρου της εταιρείας.

Βάζει πλώρη για κύκλο εργασιών 10 εκατ. ευρώ στο μέλλον

Σύμφωνα με τον κ. Ρουμπή, το 2024 η vRoubis είχε κύκλο εργασιών ύψους 2,7 εκατ. ευρώ ενώ για το 2025 βάζει στόχο για τζίρο περί τα 3,3 εκατ. ευρώ, καθώς ήδη «τρέχει» με ανάπτυξη 25% εφέτος όταν η συνολική αγορά της HORECA εμφανίζει πτώση 15-20%.

Να σημειωθεί εδώ ότι για τον κλάδο της HORECA η vRoubis έχει αναπτύξει τις επαγγελματικές λύσεις Feeju Pro, όπως πουρέδες, σιρόπια, χυμός lime, cordial χωρίς ζάχαρη.

Μακροπρόθεσμα δε ο επικεφαλής της εταιρείας θέτει ακόμη πιο ψηλά τον πήχη της ανάπτυξης, προσδοκώντας πωλήσεις ύψους 10 εκατ. ευρώ σε ορίζοντα 4-5 ετών.

«Φυσική εξέλιξη ένας στρατηγικός επενδυτής»

Όπως μάλιστα αποκάλυψε ο κ. Ρουμπής, η εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις για το ενδεχόμενο εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή, προκειμένου να «αναπτυχθεί και να μεγαλώσει με υγεία».

«Έχουμε προτάσεις από επενδυτές και από την πλευρά των funds και από τη βιομηχανία. Eίναι κάτι που το σκέφτομαι. Είμαι ανοιχτός γιατί αυτό αποτελεί μια φυσική εξέλιξη για να μεγαλώσει μια εταιρεία. Απλά κοιτάμε το κατάλληλο timing», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Από τη Δροσιά Χαλκίδας

Η καρδιά της vRoubis χτυπάει στη Δροσιά Χαλκίδας, σε μια έκταση 50 στρεμμάτων, όπου λειτουργεί η υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής της, με τη σύγχρονη τεχνολογία να συναντά την τέχνη της χειροποίητης δημιουργίας. Αξίζει να αναφερθεί πως η vRoubis επενδύει διαρκώς σε νέες τεχνολογίες και εξοπλισμό υλοποιώντας την τελευταία δεκαετία ένα δυναμικό επενδυτικό πλάνο που ξεπερνά τα 3,5 εκατ. ευρώ. Το επενδυτικό της πλάνο αφορά στην ανάπτυξη ενός υπερσύγχρονου εργοστασίου με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Αποκορύφωμα του οικολογικού αποτυπώματος της εταιρείας αποτελεί ένα πολύ σημαντικό έργο που βρίσκεται στα μελλοντικά σχέδιά της και αφορά στη δημιουργία ενός θεματικού πάρκου ευεξίας στις εγκαταστάσεις της. Εκεί, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τα προϊόντα, να περιηγηθούν σε καλλιέργειες εσπεριδοειδών και βοτάνων, και να γνωρίσουν από κοντά τη φιλοσοφία της εταιρείας. Μια πρωτοβουλία που συνδέει τη βιώσιμη ανάπτυξη με την αυθεντική ελληνική φιλοξενία.