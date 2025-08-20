Εξάρχου: Η Ρουμανία στρατηγικός εταίρος για τον Όμιλο Aktor

Tο στίγμα του Ομίλου για την επόμενη δεκαετία έδωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Aktor Αλέξανδρος Εξάρχου.

Tο στίγμα του Ομίλου για την επόμενη δεκαετία έδωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Aktor Αλέξανδρος Εξάρχου, σημειώνοντας ότι η Ρουμανία αποτελεί μία από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές στην Ευρώπη και βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής ανάπτυξης του Ομίλου Aktor.

«Η Ρουμανία δεν αποτελεί για εμάς μία ακόμη αγορά, αλλά έναν στρατηγικό εταίρο στη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου. Στόχος μας είναι, μέσα στην επόμενη δεκαετία, ο Όμιλος Aktor να καταστεί μία από τις κορυφαίες δυνάμεις στη δημιουργία υποδομών και τα έργα παραχώρησης στη χώρα», είπε στο The Diplomat (thediplomat.ro), ένα από τα πιο επιδραστικά ΜΜΕ στη Ρουμανία.

Στρατηγική παρουσία με μακροπρόθεσμο ορίζοντα

Ο Όμιλος Aktor δραστηριοποιείται στη Ρουμανία εδώ και 20 χρόνια, κατασκευάζοντας μεγάλα οδικά, σιδηροδρομικά και ενεργειακά έργα. «Όραμά μας είναι να συνδυάζουμε την αριστεία και τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία των Ελλήνων μηχανικών με την ουσιαστική συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, δημιουργώντας έργα που θα τις στηρίζουν για πολλές γενιές» τόνισε ο κ. Εξάρχου.

Το 2024, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Aktor στη Ρουμανία ανήλθε σε 233 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 20% της κατασκευαστικής δραστηριότητας του Ομίλου. Με αυτά τα δεδομένα, η εταιρεία προετοιμάζεται για το επόμενο βήμα: Τη διεκδίκηση έργων ύψους 3,7 δισ. ευρώ, μέσα από νέους διαγωνισμούς που θα προκηρυχθούν και αφορούν καίριες υποδομές, αλλά και τη διερεύνηση ευκαιριών σε τομείς όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες και το Real Estate. «Μέχρι το 2030, θέλουμε η παρουσία μας στη Ρουμανία να έχει παγιωθεί, όχι ως απλού αναδόχου έργων, αλλά ως στρατηγικού εταίρου της χώρας στην πορεία της προς την βιώσιμη ανάπτυξη», υπογράμμισε ο κ. Εξάρχου.

Ένας δυναμικός αναπτυξιακός κόμβος στην Ευρώπη

Η Ρουμανία καταγράφει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην ΕΕ, ο οποίος ενισχύεται από τα έργα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης (RRF). Παράλληλα, η γεωγραφική της θέση, ανάμεσα στην Κεντρική Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τη Μαύρη Θάλασσα, ενισχύει τον περιφερειακό της ρόλο, ενώ την καθιστά κομβικό παίκτη και για τη μελλοντική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Υποδομές με ισχυρό κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα

Τα έργα της Aktor Ρουμανίας αφορούν σημαντικές υποδομές που διασυνδέουν τόπους και ανθρώπους, συμβάλλουν στην ανάπτυξη, δημιουργούν επιχειρηματικές ευκαιρίες και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής για όλους, όπως ο περιφερειακός του Βουκουρεστίου A0 και η σιδηροδρομική γραμμή «Brașov–Sighișoara», ένα από τα σημαντικότερα συγκοινωνιακά έργα της Ρουμανίας και τμήμα του στρατηγικής σημασίας διευρωπαϊκού άξονα Ρήνου – Δουνάβεως, τα οποία ενισχύουν την συγκοινωνιακή αναβάθμιση της χώρας και αυξάνουν την κοινωνική συνοχή.

Επένδυση στους ανθρώπους

Ένα από τα βασικά στοιχεία διαφοροποίησης του Ομίλου Aktor είναι η έμφαση στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Με σύγχρονα συστήματα διαχείρισης, έλεγχο κόστους και χρόνου, αλλά και με ενίσχυση των τοπικών ομάδων, η εταιρεία ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της γραφειοκρατίας, των πληθωριστικών πιέσεων και του ανταγωνισμού για εξειδικευμένο προσωπικό.

Η εκπαίδευση, η εισαγωγή διεθνών πρακτικών και η συμμετοχή σε έργα υψηλής πολυπλοκότητας αποτελούν κεντρικούς άξονες της στρατηγικής ανάπτυξης και της ενίσχυσης της τεχνογνωσίας της εταιρείας. Μέσα από το πρόγραμμα AKTOR4TheFuture, η εταιρεία επενδύει στη νέα γενιά μηχανικών και τεχνικών, δημιουργώντας τις δεξιότητες που θα χρειαστεί η χώρα στο μέλλον. «Δεν χτίζουμε μόνο υποδομές• καλλιεργούμε δεξιότητες για το μέλλον», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Εξάρχου.

Το βλέμμα στραμμένο στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση

Κοιτώντας μπροστά, ο Όμιλος Aktor προγραμματίζει τη συμμετοχή της σε νέους διαγωνισμούς για οδικά και σιδηροδρομικά έργα στη Ρουμανία, ενώ εξετάζει δυναμικά τη διείσδυση σε έργα ΣΔΤΙ και Παραχωρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε έργα που συνδέονται με την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της ΕΕ – δύο παράγοντες που αναμένεται να καθορίσουν τις επενδύσεις στις ευρωπαϊκές υποδομές τα επόμενα χρόνια.