MyCoast: Βροχή οι καταγγελίες για τις ξαπλώστρες - Οι περιοχές με τις περισσότερες αυθαιρεσίες

Πάνω από 11.000 καταγγελίες έχει δεχθεί φέτος το καλοκαίρι το MyCoast για τις αυθαιρεσίες στις μισθωμένες παραλίες.

Πάνω από 11.000 καταγγελίες έχουν δεχθεί φέτος το καλοκαίρι οι κτηματικές υπηρεσίες του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για αυθαιρεσίες στις μισθωμένες παραλίες μέσω της εφαρμογής MyCoast. Αν και μειωμένος στο μισό σε σχέση με πέρυσι που ήταν και η πρώτη χρονιά εφαρμογής του MyCoast, ο αριθμός αυτός παραμένει ιδιαίτερα υψηλός, ειδικά σε πολυσύχναστες παραλίες κοντά στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΕΘΟ, από τα μέσα Μαΐου έως και τις 17 Αυγούστου είχαν υποβληθεί 11.512 καταγγελίες. Η συντριπτική τους πλειοψηφίας (9.920 καταγγελίες) ήταν ανώνυμες και μόλις 1.592 καταγγελίες ήταν επώνυμες.

Σχεδόν 2 στις 3 καταγγελίες είχαν να κάνουν με αυθαίρετη κατάληψη έκτασης, ενώ υπήρξαν 1.811 αναφορές για εμπόδια που κόβουν την ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία, 781 για παρεμβάσεις που αλλοίωσαν τη μορφολογία της ακτής, 341για μη ανάρτηση πινακίδας, 340 για παρακώληση πρόσβασης ΑμεΑ, 319 για απουσία ναυαγοσώστη, 284 για ελλιπή καθαριότητα και 187 για ανεπαρκείς υποδομές.

Πρώτη σε αριθμό καταγγελιών αναδεικνύεται η Χαλκιδική με 2.443 καταγγελίες και ακολουθεί η Ανατολική Αττική στην οποία βρίσκονται μερικές από τις πιο πολυσύχναστες παραλίες της Αττικής με 1.048 καταγγελίες. Ακολουθούν οι Κυκλάδες με 817 καταγγελίες και τα Δωδεκάνησα 793.

Βέβαια οι καταγγελίες δεν σημαίνουν αυτόματα ότι υπάρχουν και παραβάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες ήδη έχει ελεγχθεί το 50% με 60% των καταγγελιών και έχει διαπιστωθεί ότι το 15% με 20% των περιπτώσεων έκρυβε κάποια παράβαση.

Από 2.000 έως 6.000 ευρώ τα πρόστιμα

Υπενθυμίζεται πως τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στη θάλασσα, τον αιγιαλό και την παραλία κυμαίνονται από τα 2.000 έως τα 6.000 ευρώ.