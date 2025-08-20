Επιχειρήσεις | Ελλάδα

ΑΔΜΗΕ: Συμβολή με drones στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών σε Αττική και Πρέβεζα

Newsroom
Με την εφαρμογή της ψηφιακής παρακολούθησης των ηλεκτρικών υποδομών του στο πεδίο, ο ΑΔΜΗΕ συμβάλλει τόσο στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του συστήματος όσο και στο δύσκολο έργο της Πολιτικής Προστασίας, με τη διάθεση πολύτιμων πληροφοριών ακόμη και σε αντίξοες συνθήκες.

Στον συντονισμό των επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση των πυρκαγιών που έπληξαν την Αττική και την Πρέβεζα συνέβαλαν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που χρησιμοποιεί ο ΑΔΜΗΕ στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος επιτήρησης των υποδομών του, το οποίο εγκαινίασε πρόσφατα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι πληροφορίες και οι εικόνες που συνέλεξαν τα drones από τις επιθεωρήσεις που πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών, λειτούργησαν επικουρικά για το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το οποίο συντονίζει το έργο της κατάσβεσης των πυρκαγιών σε ολόκληρη τη χώρα.

Επιπλέον, μέσω των drones, ο Διαχειριστής ήταν σε θέση να επιτηρεί σε 24ωρη βάση κρίσιμες εγκαταστάσεις στις περιοχές που επηρεάστηκαν από τις πυρκαγιές, όπως το Κρυονέρι, διασφαλίζοντας σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία την ομαλή λειτουργία νευραλγικών γραμμών υψηλής και υπερυψηλής τάσης.

Μέχρι στιγμής στην Αττική, με την πιλοτική χρήση των drones επιθεωρείται από αέρος το σύνολο των υποδομών του ΑΔΜΗΕ καθώς και οι αντιπυρικές ζώνες των Γραμμών Μεταφοράς. Τα νέα εργαλεία που αξιοποιεί ο Διαχειριστής επιτρέπουν την άμεση επέμβαση και στοχευμένες διορθωτικές ενέργειες σε τυχόν τεχνικά ζητήματα. Παράλληλα, επιτυγχάνεται γρήγορα και αποδοτικά η λεπτομερής οπτική επιθεώρηση όλου του κύριου εξοπλισμού σε Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης ή Υποσταθμούς και η λήψη θερμικών μετρήσεων από βασικά στοιχεία λειτουργίας, όπως αυτομετασχηματιστές, αυτεπαγωγές και διακόπτες.

