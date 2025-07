Eurobank: Ποιοι αγόρασαν το ομόλογο - Στο 94% η συμμετοχή από ξένους επενδυτές

H συμμετοχή από ξένους επενδυτές αντιπροσωπεύει το 94% , προερχόμενη κυρίως από την Γαλλία (29%), το Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία (17%), Ιταλία (12%) και την Γερμανία και Αυστρία (11%).

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η τιμολόγηση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, της Eurobank.

Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 7 Ιουλίου 2028, με δυνατότητα ανάκλησης στις 7 Ιουλίου 2027 (3NC2), και ετήσιο τοκομερίδιο 2,875%. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 7 Ιουλίου 2025 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά Euro MTF).

Η συναλλαγή έγινε δεκτή με εξαιρετικό ενδιαφέρον από τους επενδυτές κάτι το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να ανέλθει σχεδόν στα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, με υπερκάλυψη περίπου 9 φορές, παρέχοντας την δυνατότητα στην Eurobank να αντλήσει 500 εκατομμύρια ευρώ και να μειώσει το πιστωτικό περιθώριο του ομολόγου σε 90μ.β. από 125μ.β. που ήταν η αρχική ενδεικτική προσφορά. Η διαδικασία βιβλίου προσφορών προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές με σημαντική γεωγραφική διασπορά, καθώς η Τράπεζα συγκέντρωσε εντολές από 162 διαφορετικούς επενδυτές.

H συμμετοχή από ξένους επενδυτές αντιπροσωπεύει το 94%, προερχόμενη κυρίως από τη Γαλλία (29%), το Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία (17%), Ιταλία (12%) και τη Γερμανία και Αυστρία (11%). Το 68% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), 20% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks), 8% σε Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία και 2% σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds)

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της έκδοσης θα συνεισφέρουν στη διαχρονική κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου της Eurobank όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Requirements in Eligible Liabilities and Own Funds – MREL) και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank.

Οι συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Deutsche Bank, IMI – Intesa Sanpaolo, Jefferies, Santander και Société Générale.