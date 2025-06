Nintendo Switch 2: Σπάει τα ρεκόρ με τις ταχύτερες πωλήσεις στην ιστορία της εταιρείας

Περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια κονσόλες Switch 2 τις πρώτες τέσσερις ημέρες κυκλοφορία της πούλησε η Nintendo, καθιστώντας την νέα κονσόλα παιχνιδιών της εταιρείας εκείνη με τις ταχύτερες πωλήσεις στην ιστορία της.

Περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια κονσόλες Switch 2 τις πρώτες τέσσερις ημέρες κυκλοφορία της πούλησε η Nintendo, καθιστώντας την νέα κονσόλα παιχνιδιών της εταιρείας εκείνη με τις ταχύτερες πωλήσεις στην ιστορία της.

Τον περασμένο μήνα, η εταιρεία με έδρα το Κιότο προέβλεψε ότι οι πωλήσεις του Switch 2 θα φτάσουν τα 15 εκατομμύρια κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού έτους που λήγει τον επόμενο Μάρτιο.

«Οι fans σε όλο τον κόσμο δείχνουν τον ενθουσιασμό τους για το Nintendo Switch 2 ως έναν αναβαθμισμένο τρόπο παιχνιδιού στο σπίτι και εν κινήσει», δήλωσε σε δήλωσή του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Nintendo of America, Doug Bowser.

Η Nintendo έχει πουλήσει 152 εκατομμύρια συσκευές Switch από τότε που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2017, δημιουργώντας ένα ορόσημο στο gaming με τίτλους όπως το "The Legend of Zelda" και την επιτυχία της πανδημίας COVID-19 "Animal Crossing: New Horizons".

Η πιο ισχυρή νέα έκδοση, η οποία κυκλοφόρησε στην αγορά στις 5 Ιουνίου, έχει πολλές ομοιότητες με τον προκάτοχό της, αλλά προσφέρει μεγαλύτερη οθόνη και βελτιωμένα γραφικά.